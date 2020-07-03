Новые онлайн циклы Национальной библиотеки

Культура 03 июля, 2020 | Автор : admin

Национальная библиотека Армении в условиях чрезвычайного положения в виртуальном пространстве осуществила более двадцати мероприятий, еженедельно представляя новые инициативы. На этой неделе библиотека на своей официальной странице в Facebook начала публикацию цикла “Первенцы армянского книгопечатания”.

В беседе с корреспондентом Арменпресс заведующая отделом по связям с общественностью и организации мероприятий библиотеки Сюзан Чичакян сказала, что цикл инициировал отдел библиографии и библиотековедения Национальной библиотеки Армении. “В рамках цикла “Первенцы армянского книгопечатания” мы представили первую армянскую печатную книгу “Урбатагирк”, затем представим первую печатную Библию, учебник по математике и ряд других книг, которые представляют большую ценность. Представляются краткие истории о печатнике данной книги, ее создании, связанные с ней факты, истории и т. д. Будут размещены и видеоматериалы, которые знакомство с материалом сделают интереснее”, — рассказала она.

Вышеназванный отдел библиотеки инициирует также цикл “Известные и неизвестные книги”. Автор этой инициативы — отдел по связям с общественностью и организации мероприятий библиотеки. Отдел продолжает и кинопоказы, онлайн-чтения, затрагивает тему комплектации книг. “Наши библиотекари активны и в серии “Советуют библиотекари”. Отдел искусства библиотеки осуществляет программу “Ни недели без искусства”, всю работу организует и координирует наш отдел”, — сообщила Сюзан Чичакян и добавила, что в ходе онлайн-активности количество подписчиков библиотеки увеличилось на 2 200.