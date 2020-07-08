Идем путем ужесточения

Государство 08 июля, 2020 | Автор : admin

Правящий блок “Мой шаг” ввел в обращение проект “О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях”. Об этом сообщается на сайте Национального Собрания РА.

Законопроектом предусматривается установить особую норму за нарушение требования носить маски на общественных территориях как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. В первом случае предполагается ввести штраф в 20-кратном размере минимальной зарплаты (20 тысяч драмов). За отсутствие масок в закрытом помещении придется заплатить штраф в размере 50 тысяч драмов.

За повторное нарушение в течение года штраф удваивается.

В документе регламентируются также сроки и правовые последствия опротестования по этим делам.

Корректировки в Кодексе об административных правонарушениях разработаны Полицией и Министерством юстиции РА.

В обосновании документа отмечается, что с объявлением чрезвычайного положения, обусловленного эпидемией в Армении нового коронавируса COVID-19, был введен ряд ограничений, вытекающих из правового режима ЧП, в том числе и ограничение свободного перемещения людей.

Законом “О внесении изменения и дополнения в Кодекс административных правонарушений” от 19 мая с.г. в числе административных правонарушений введено понятие нарушения условий и требований свободного передвижения, вытекающего из нарушения правового режима чрезвычайного положения.

“При всем этом, учитывая часто встречающиеся в период ЧП нарушения, возникает необходимость введения особых норм, дающих возможность регулировать конкретные отношения. В частности, наиболее частым нарушением правил правового режима ЧП является невыполнение требования носить средства индивидуальной защиты, имеющих профилактическое противоэпидемическое значение — маски на открытых общественных территориях, а также в закрытых помещениях вне жилого пространства, в транспортных средствах, по месту работы. На основании вышеизложенного возникает необходимость специальной нормой установить нарушение конкретных требований и его правовые последствия”, — говорится в документе.

Отметим, что общественность восприняла идею ужесточения законодательства весьма неоднозначно.

В то же время, учитывая осуществление эффективного административного производства в условиях чрезвычайного положения наряду с материально-правовыми нормами возникает необходимость внесения соответствующих изменений в порядок рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях. В результате изменений станет возможным по возможности сократить период времени от выявления факта административного правонарушения до возникновения соответствующего правового заключения, обеспечив неизбежность ответственности за совершенное правонарушение.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит не только предотвратить случаи неношения или неправильного ношения маски, но и оперативно осуществлять производство по делам, связанным с нарушением правил правового режима чрезвычайного положения.

Коли уж идем по пути ужесточения, очевидно, что режим ЧП непременно будет продлен. Как заявил в понедельник на брифинге по завершении заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян, чрезвычайное положение бесконечно продлевать невозможно, но, учитывая эпидемическую ситуацию, необходимо придерживаться сбалансированного подхода.

“По всей вероятности, если все пойдет так, как сейчас, мы еще раз продлим чрезвычайное положение. В любом случае, постараемся улучшить законодательство о чрезвычайных ситуациях, чтобы в условиях отмены чрезвычайного положения мы могли располагать инструментами для проведения определенной противоэпидемической политики.

Да, мы понимаем, что не можем постоянно продлевать чрезвычайное положение. Это проблема для всех нас, но, с другой стороны, мы не можем игнорировать противоэпидемическую ситуацию. Здесь мы постараемся найти наиболее сбалансированные возможные решения. Все ведет к тому, что мы как минимум еще раз продлим чрезвычайное положение. Сегодняшний темп показывает, что иначе мы не можем поступить”, — сказал Никол Пашинян.

Вчера же министр здравоохранения Арсен Торосян на брифинге в пресс-центре АРМЕНПРЕС заявил буквально следующее: “В мире не прекращаются академические дебаты: бывают ли случаи повторной инфекции или нет. Подобных случаев у нас не зафиксировано. Да и вообще, обстоятельство повторного заражения обусловлено продолжительностью иммунитета. коль скоро ответа на этот вопрос пока нет, нет и ответа на вопрос о возможности повторного заражения. Посему надо соблюдать осторожность. Даже если мы заразились и выздоровели — нет стопроцентной гарантии, что не заразимся вторично, учитывая отсутствие этого доказательства. Конечно, мы надеемся, что все переболевшие граждане не заразятся вновь, а если даже заразятся — возможно, подобно другим болезням, перенесут легче, но коль скоро доказательная база отсутствует, считать себя застрахованными мы не можем”.