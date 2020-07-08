В Гюмри проектируется воздушное метро

Общество 08 июля, 2020 | Автор : admin

Компания “Армон” разработала программу развития бизнеса по стимулированию туристического потока в Гюмри, в основе которой лежит самоходный транспорт по внутригородской канатной дороге.

Инициаторы уже представили программу жителям и ждут общественного обсуждения и предложений.

В рамках проекта планируется построить жилой экологический район со школой, детским садом, эстетическим центром, спортивно-фонтанным комплексом, бассейном, кортами и другой инфраструктурой.

Планируется соединить 15 различных инфраструктур канатной дорогой. Краеугольным камнем проекта является воздушный подвижной состав, который будет работать при необходимости — бензином, дизельным топливом или электричеством с соответствующим двигателем.

Этот альтернативный транспорт с легким подвижным составом, оснащенный системой управления, которая исключает человеческий фактор и качественно повышает безопасность, будет иметь остановки по всей протяженности Гюмри. Аэродинамические свойства машины позволяют достичь невероятной скорости, которая сочетается с комфортом передвижения.