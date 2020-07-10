Государство 10 июля, 2020 | Автор : admin

Собирают солдаты, прошедшие апрельскую войну

Прошедшие апрельскую войну, осуществлявшие миротворческую миссию в Афганистане и Косово и служившие в разные годы в сфере обороны военнослужащие своими руками собирают автоматы Калашникова в Армении. В компании “Нейтрон ГАМ” автоматы собираются из привезенных из РФ деталей.

“На данный момент у нас есть право собирать до 50 тыс. единиц автоматов в год. На первом этапе производства автоматы будут собираться из деталей, привезенных из-за рубежа. Собирающие автоматы специалисты прошли апрельскую войну, осуществляли миротворческую миссию в Афганистане и Косово. Они знакомы с оружием не по школьной программе, а по собственному опыту. Это военнослужащие, которые много лет служили и работали в разных сферах оборонной системы”, — сказал заместитель генерального директора компании Игорь Гардиенко.

Компания собирает новую модель автомата Калашникова АК-103, первая партия будет передана только в Вооруженные силы Республики Армения, а следующая может быть экспортирована. “Первые крупные партии автоматов будут поставлены в Вооруженные силы. В будущем, когда спрос Министерства обороны Армении будут удовлетворен, с разрешения Российской Федерации мы также обсудим вопрос экспорта оружия”, — сказал Гардиенко.

Первую партию автоматов планируется передать Министерству обороны в конце июля, а с середины 2021 года планируется начать третий этап производства, когда автомат Калашникова будет не только собираться, но и полностью производиться в Армении.

В 2021 году планируется начать производство патронов в Армении. По словам главного инженера “Нейтрон ГАМ” Армена Бахшяна, на строящемся в Абовяне заводе будут установлены новые поточные линии, импортируемые из России и Италии, и будут производиться новые типы патронов. “Ежегодно будет производиться 150 миллионов патронов. Проектные работы близятся к завершению, и завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года. Там будет работать около 1200 человек”, — сказал Бахшян.

Главный инженер отметил, что 150 миллионов патронов в год — это слишком много для нужд Армении, и часть произведенного может быть экспортирована в другие страны.

Компания была создана на основе соглашения о сотрудничестве между ЗАО “Нейтрон ГАМ” и российским концерном “Калашников”, которое было окончательно подписано 15 мая 2020 года сроком на 10 лет.