Гуманитарная миссия врачей из Германии в Армении

Общество 15 июля, 2020 | Автор : admin

В Армению с двухнедельной гуманитарной миссией прибыли немецкие врачи и специалисты системы здравоохранения Германии. Об этом сообщает посольство Армении в Германии.

“В Армению с двухнедельной гуманитарной миссией прибыла большая группа немецких врачей и специалистов системы здравоохранения Германии”, — сообщают из посольства. Миссия была организована Федеральным правительством Германии совместно с Международной поисковой и спасательной организацией ISAR, организацией Caritas International и Институтом Роберта Коха.

В течение всего своего пребывания в Армении немецкие специалисты в нескольких больницах окажут содействие армянским врачам в борьбе с эпидемией Covid-19, поделятся опытом Германии в этой сфере.

В Армении по положению на 13 июля подтверждено 32 151 случаев COVID-19, из которых 19 865 — вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 530 пациентов. Всего было проведено 135 687 тестов. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 573 летальных исхода.