Особое внимание — защите жителей гражданских населенных пунктов

Государство 17 июля, 2020 | Автор : admin

Омбудсмен Армении с миссией сбора фактов посетил Тавушскую область. Об этом сообщает официальная страница омбудсмена в Facebook.

Омбудсмен Армении направил международным структурам два промежуточных доклада на английском языке в связи с артобстрелом и обстрелами ВС Азербайджана 12 — 14 июля в направлении Тавушской области Республики Армения.

В докладах особое внимание уделено защите жителей гражданских населенных пунктов, их здоровья, жизни и их собственности. По отдельной процедуре они будут направлены и в Совет по правам человека ООН. Такую возможность имеют исключительно национальные учреждения по правам человека, имеющие международный статус “А”. В докладе отражены также данные о том, что азербайджанская сторона установила свои артиллерийские орудия на территориях мирного населения, в своих населенных пунктах, чтобы ответный огонь армянской стороны был направлен на его же население, написал Татоян.

Аппарат Защитника прав человека Армении путем официального общения продолжает осуществлять работы по мониторингу, сохраняя непосредственную связь с жителями сел Мовсес, Чинари, Айгепар, города Берд и ряда других общин Тавушской области, с административными органами гражданских общин и также с Министерством обороны Армении.