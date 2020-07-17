Азербайджанская армия ведет прицельный огонь по гражданским объектам

Государство 17 июля, 2020 | Автор : admin

В последние дни, начиная с воскресенья, азербайджанская сторона ведет целенаправленные артиллерийские, минометные и гаубичные обстрелы приграничных населенных пунктов: повреждены многочисленные жилые дома, постройки общественного назначения, гражданская инфраструктура.

Премьер-министр Никол Пашинян на вчерашнем заседании правительства сообщил, что по его поручению уже начата работа по оценке материального ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры за последние дни в результате агрессии со стороны Азербайджана.

Методичному и целенаправленному обстрелу в течение 13-14 июля, а также на рассвете 16 июля подвергались армянские приграничные населенные пункты Мовсес, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахбюр, сообщалось также об атаке на гражданскую инфраструктуру города Берд со стороны азербайджанского ударного беспилотного летающего аппарата.

Согласно примерным подсчетам оборонного ведомства Армении, за прошедшие дни по населенным пунктам Тавушской области Вооруженные силы Азербайджана выпустили более 50 артиллерийских снарядов. Данные о нанесенных повреждениях еще обобщаются, однако, по сведениям областной администрации, только в ходе вчерашнего минометного и гаубичного обстрела в селе Айгепар ущерб нанесен, по крайней мере, десяти домам. Серьезно повреждено, в частности, здание айгепарского детского сада: пробив крышу, снаряд взорвался в одной из комнат, сделав недавно отремонтированное и благоустроенное здание практически негодным для дальнейшей эксплуатации.

Серьезные повреждения жилых построек и инфраструктуры зафиксированы также в селе Чинари. В социальной сети опубликован видеоматериал о поврежденных утренним обстрелом 16 июля жилом доме и пристроенной к нему пекарне. На кадрах видео показана практически изрешеченная осколками стена жилого дома, сорванная крыша, воронка на месте попадания снаряда и почти полностью уничтоженная пекарня. В предыдущие дни в Чинари также многократно фиксировались случаи попадания снарядов: в одном из домов снаряд не взорвался, в других — просто практически разнес капитальные каменные строения.

Жертв среди гражданского населения, к счастью, нет. Сообщается лишь о ранении 16 июля жителя села Чинари Арамаиса Овакимяна, который был обстрелян со стороны азербайджанского боевого беспилотника.

По сообщению губернатора Тавуша Айка Чобаняна, областное руководство работает в тесном контакте с правительством — создана комиссия, которая изучает нанесенный ущерб, чтобы днем ранее приступить к ремонтным и восстановительным работам.

Губернатор сообщил, что все структуры гражданской обороны находятся в состоянии повышенной готовности, жители общин также соблюдают осторожность и бдительность, осознавая, что в любой момент в любом населенном пункте ситуация может осложниться.

“В общинах нет паники. Сегодня мы особо попросили, чтобы жители, если у них нет неотложных работ, оставались в укрытиях. Ситуация стабильная, под контролем. Благодаря профессионализму нашей армии, мы в наших селах и городах чувствуем себя спокойнее”, — сказал Чобанян в ходе вчерашней пресс-конференции в кризисном информационном центре Иджевана.

Целенаправленному обстрелу в предыдущие дни подверглись также предприятия “Тавуш текстиль” и филиал Ереванского коньячного завода. Стоит заметить, что “Тавуш текстиль” производит медицинские маски, т.е. является объектом медицинского значения, и в момент обстрела там находились работники. Говоря об этом, омбудсмен Армении Арман Татоян подчеркнул, что действия Азербайджана требуют осуждения, особенно в условиях пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Все это будет отражено в докладах омбудсмена.

Арман Татоян строго осудил удары ВС Азербайджана по населенным пунктам и гражданским объектам. По его словам, больше всего пострадало село Айгепар, где под обстрелом оказались многочисленные жилые дома. Причем, обстреливались они снарядами, которые разрываются на осколки и могут причинить человеку непоправимый ущерб, вплоть до угрозы жизни.

Кстати, Офис омбудсмена Армении уже отправил в Совет по правам человека ООН два промежуточных отчета на английском языке об обстрелах в направлении Тавушской области Армении со стороны азербайджанских ВС 12 и 14 июля. В отчете также зафиксированы данные о том, что азербайджанская сторона установила артиллерийские батареи в собственных населенных пунктах, чтобы ответный огонь армянской стороны был направлен на мирных жителей. Это стародавняя традиция ВС Азербайджана, которые при этом не позволяют жителям данных сел эвакуироваться при опасности с тем, чтобы иметь основания обвинить Армению в обстрелах мирных жителей и наличии жертв среди них.