Пользуйтесь новостными лентами официальных источников

Государство 17 июля, 2020 | Автор : admin

Служба национальной безопасности Армении, учитывая провокации противника на армяно-азербайджанской государственной границе, а также теоретическую возможность обострения ситуации, призывает общественность и представителей СМИ не пользоваться азербайджанскими информационными ресурсами.

Как передает Арменпресс, СНБ призывает не поддаваться провокациям и формированию панического настроения, воздерживаться от распространения неподтвержденной и непроверенной информации на любой информационной платформе, в том числе и в социальных сетях.

“Мы еще раз призываем проявить осознанный подход к значимости проблемы и, однозначно, полагаться лишь на информацию официальных источников”, — говорится в сообщении СНБ.

Пресс-секретарь МО Шушан Степанян опубликовала скриншот фейковой страницы, открытой от ее имени и распространяющей дезинформацию. “Уважаемые граждане, будьте бдительны и для получения точной информации убедитесь, что в социальных сетях вы следите за официальными страницами и проверенными источниками”, — написала она.

Один из примеров разыгравшейся фантазии авторов азербайджанской фабрики фейк-новостей на своей странице в сети Facebook разоблачила пресс-секретарь МО Шушан Степанян. “Минобороны Азербайджана опубликовало ложную информацию о том, что 16 июля, якобы, был “сбит” принадлежащий ВС Армении БПЛА X-55. Ни один БПЛА ВС РА не был сбит, а фотография с сообщением не соответствует действительности”, — написала она, добавив, что в арсенале ВС РА в настоящее время не используется БПЛА такой конструкции. По мнению пресс-секретаря министерства обороны, подобными измышлениями противник пытается хоть как-то смягчить свои многочисленные потери в технике и живой силе.