Общество 17 июля, 2020 | Автор : admin

В графике движения Ереванского метрополитена будут внесены определенные изменения, диапазон времени движения между поездами составит 8,5-9 минут (вместо прежних 6-7 минут). Об этом стало известно из сообщения Ереванского метрополитена.

“Учитывая малочисленный пассажиропоток Ереванского метрополитена в период чрезвычайного положения, осуществляется внеочередное техническое обслуживание поездов в объемах ТО2-33.

В графике движения будут внесены определенные изменения. До конца технического обслуживания диапазон времени движения между поездами составит 8,5-9 минут”, — сообщил метрополитен.

Дирекция метрополитена приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и сообщает, что делается все, чтобы работы завершились в максимально сжатые сроки.