Заинтересовать льготами

Рынок ценных бумаг может стать серьезным источником для привлечения инвестиций

Без наличия стимулирующих механизмов ожидать эффективного развития рынка капитала в Армении не стоит, поскольку ни инвесторы, ни эмитенты не будут заинтересованы “идти” на биржу. Подобную точку зрения выразил в беседе с нами исполнительный директор Фондовой биржи Армении (AMX) Айк Еганян, пояснив, что мало кто решится, скажем, на выпуск акций, если этот процесс не дает каких-либо преимуществ ему. Тем более, что в больших деньгах он не нуждается. Наоборот, в некотором смысле у него даже появятся проблемы, связанные с эмиссией, поскольку контроль после этого существенно усилится.

То же самое и по части облигаций. Нужно стимулировать людей, чтобы они предпочли вкладывать средства не в банки в качестве депозитов, а в долговые бумаги, полагает директор AMX. Особенно учитывая то, что последние содержат в себе больше рисков, нежели банковские депозиты.

В этом смысле принятые на днях в ходе внеочередного заседания парламента во втором и окончательном чтении законодательные поправки в закон “О валютном регулировании и валютном контроле” также нацелены на активизацию фондового рынка. А главное, на обеспечение равных подходов к имеющимся финансовым инструментам — депозитам, ценным бумагам и пр.

Дело в том, что на сегодня при приобретении номинированных в валюте ценных бумаг (в частности, государственных и корпоративных облигаций) инвесторы не имеют возможности получать дивиденды с процентных выплат в иностранной валюте. Однако у вкладчиков банков подобная возможность существует, что, по мнению автора законопроекта депутата НС Артака Манукяна, несправедливо по отношению к вкладчикам в ценные бумаги. В итоге, благодаря законодательным изменениям держатели ценных бумаг уже имеют право получать дивиденды в валюте. Это не только позволит получать им прибыль в той валюте, в которой они осуществили вложения, но и значительно сократит их транзакционные издержки.

Вложения в ценные бумаги стали выгоднее

Инициаторы проекта надеются, что внедрение подобных нововведений может стать стимулирующим механизмом для активизации фондового рынка в стране. Тем более, что не так давно, с начала марта текущего года, в силу вступили другие законодательные изменения, на этот раз в Налоговый кодекс, которые предусматривают налоговые льготы как для инвесторов, так и эмитентов ценных бумаг.

К примеру, если кто-то является держателем акций некой компании, которая не прошла листинг на бирже, то после получения дивидендов ему надо будет заплатить подоходный налог в размере 5% от суммы дивиденда. Но если компания прошла листинг и ее бумаги котируются на бирже, то по новым законодательным поправкам подоходный налог от полученных дивидендов выплачиваться уже не будет. Льготный режим предусмотрен и для держателей облигаций, выпущенных армянскими компаниями. Если раньше они выплачивали 10% подоходного налога от полученного с облигаций дохода, то сейчас налог выплачивать не придется. Касается это не только резидентов, но и нерезидентов страны.

Для сравнения, ранее при получении дивидендов с краткосрочных государственных ценных бумаг подоходный налог был равен нулю, а в коммерческих структурах — 10%. При таком раскладе государство фактически никак не способствовало движению капитала в реальный сектор экономики. Как следствие, для финансирования нашей экономики основным инструментом были лишь банковские вклады населения. Хотя рынок ценных бумаг тоже мог бы стать серьезным источником для привлечения инвестиций.

Теперь же облигации, по сути, становятся более привлекательными, с точки зрения вложения средств, нежели банковские вклады, поскольку процентный доход последних облагается подоходным налогом в размере 10%.

“Самым существенным и наиболее эффективным механизмом для активизации торговли на фондовой бирже являются налоговые льготы, с помощью которых государство стимулирует людей входить на рынок капитала. Если есть какие-то иные способы, то я был бы рад об этом услышать. Взять, к примеру, те же налоговые льготы при покупке в ипотеку жилья от застройщика. Как только этот механизм был внедрен у нас, сразу же пошел рост ипотечного кредитования и активизировался строительный сектор”, — проанализировал ситуацию директор AMX.

Вопрос в том, что раньше проблема была не столько в выплате этого налога, сколько в бюрократии и бумажной волоките, связанной с бухгалтерским оформлением дохода от облигаций для дальнейших выплат этих самых 10% подоходного налога. Для многих людей, особенно если это иностранные вкладчики, подобный расклад являлся сдерживающим фактором, поскольку реально увеличивал их транзакционные расходы (администрирование ведь тоже денег стоит), не говоря уже о той головной боли, которая была связана с оформлением подоходного налога. Поэтому люди предпочитали вкладываться в ценные бумаги других стран. В той же соседней Грузии, кстати, все давно освобождено от налогов.