Очередная фальшивка

Регион 17 июля, 2020 | Автор : admin

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Infocheck.am, на этот раз управляемый из Баку сайт представил видео, на котором видно, как сбит военный автомобиль, перевозивший около 10 военных. Сайт возвеличил вооруженные силы своей страны и заявил, что руководство Армении скрывает собственные потери.

“Центр по проверке информации”, изучив видео, выяснил, что оно появилось в интернете еще в 2019 году. По всей вероятности, оно было сделано в Афганистане. В приложении представлен видеоматериал, а также оригинальный вариант.

То же самое было распространено и в ноябре 2019 года в социальной сети ВКонтакте.

Также на различных международных новостных платформах азербайджанские источники объявляют, что в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе, начавшихся 12 июля 2020 года, армянская сторона понесла большие потери. В частности, говорится о 100 погибших военных.

“Центр по проверке информации” сообщает, что эти утверждения не соответствуют действительности и представлены односторонне. В армянских вооруженных силах, вследствие провокационных действий азербайджанской армии, осуществленных 12 июля, было зафиксировано 4 смерти, один военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии, состояние пяти военнослужащих оценивается как средне-тяжелое, с положительной динамикой, а остальные вернутся в строй в течение ближайшей недели.