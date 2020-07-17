США могут блокировать предоставление оборонных средств Азербайджану

После действий, совершенных Азербайджаном в приграничной зоне Армении Палата представителей США намерена обсудить вопрос о блокировании поставок оборонительных средств Азербайджану. Об этом сообщает комитет “Ай-Дата” США.

“Поскольку Азербайджан усиливает свои пограничные нападения, эти изменения Конгресса позволят противостоять агрессии Алиева и сдержать ее”, — отметил исполнительный директор комитета Арам Амбарян.

Он также подчеркнул, что голосование по этому вопросу состоится в понедельник.

Представленный законопроект предусматривает, что никакие американские средства содействия не будут предоставляться правительству Азербайджана до тех пор, пока президент не решит и не доложит Конгрессу, что правительство Азербайджана предпринимает очевидные шаги для прекращения блокады и всех других наступательных форм применения силы против Армении и Нагорного Карабаха.