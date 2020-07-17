Очередная диверсионная вылазка со стороны Азербайджана отбита

Государство 17 июля, 2020 | Автор : admin

Немногим больше суток продлилось хрупкое затишье, установившееся в 00:15 часов 15 июля в развязанном азербайджанской стороной 12 июля вооруженном конфликте на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Покой на границе был вновь грубо нарушен со стороны Азербайджана в ночь с 15 на 16 июля. Сначала в районе 03:40 часов отряды особого назначения Вооруженных сил Азербайджана численностью более сотни человек совершили очередное диверсионное нападение с целью захвата находящейся в Тавушской области пограничной позиции Вооруженных сил Армении.

Подвергшаяся диверсии пограничная позиция, которая находится в окрестностях сел Мовсес и Айгепар Тавушской области, носит название “Анвах” (“Бесстрашный”). В течение прошедших дней именно вокруг нее разворачиваются основные события.

Доблестные армянские воины, несшие ночное дежурство на позиции, своевременно обнаружили передвижение противника и, заняв круговую оборону, предотвратили попытку диверсионного проникновения противника на позицию.

После горячего боя противник был отброшен назад. По предварительным данным, в ходе боя и при отступлении диверсионная группа понесла потери в живой силе и технике.

После этого азербайджанские подразделения уже на рассвете, в 05:20 начали обстрел армянских населенных пунктов Айгепар и Мовсес. Огонь велся из миномета и гаубицы Д-30.

Одновременно с артобстрелом приграничных сел предпринимались атаки в направлении других армянских пограничных позиций, которые находятся по соседству с позицией “Анвах” (“Бесстрашный”). Однако во всех случаях армянские пограничники нейтрализовали попытки нападения и взяли ситуацию под свой полный контроль. “Армянские подразделения подбили танк противника, огневые позиции артиллерийских и минометных батарей, откуда велся огонь по нашим населенным пунктам и позициям”, — такую запись сделала на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян, опубликовав сопутствующие видеокадры с места событий.

Потерь у армянской стороны нет ни среди атакованных на пограничных постах военнослужащих, ни среди гражданских жителей подвергнутых обстрелу сел. Среди нападавших со стороны Азербайджана есть многочисленные погибшие и раненые.

Как сообщила Шушан Степанян, “при условии прекращения огня и создания соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя”.

Министр обороны Армении Давид Тоноян в четверг связался с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, рассказав ему об обострении ситуации на границе с Азербайджаном. Представив детали произошедшего и отметив, что с азербайджанской стороны есть многочисленные раненые и погибшие, министр обороны Армении сообщил, что посягательства в отношении границ в Армении со стороны Азербайджана “пресекаются всеми имеющимися силами и средствами”.

С заявлением по поводу возобновления Азербайджаном боевых действий посредством штурмовых отрядов, а также осуществления целенаправленного преступного обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения выступил МИД Армении. “Примечательно, что данное агрессивное действие было предпринято в нарушение достигнутой ранее договоренности о прекращении боевых действий и после заявления Сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 июля об установлении относительного спокойствия на границе.

В результате собственной недальновидной политики военно-политическое руководство Азербайджана оказалось в тупиковой ситуации и сейчас предпринимает авантюристские и не взвешенные шаги, за которые также ответит перед собственным народом”, — сказано в заявлении.

Сообщается также, что министр иностранных дел Зограб Мнацаканян поддерживает постоянную связь с Сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

МИД Армении подчеркнул, что “в сложившейся ситуации усилия по безоговорочному и полному восстановлению, сохранению и укреплению режима прекращения огня являются императивом”.