Недопустимость инцидента в “Фуд Сити”

Государство 22 июля, 2020 | Автор : admin

Подчеркнул на заседании Совета ЕЭК вице-премьер РА

Вице-премьер Мгер Григорян в формате видеоконференции принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания был обсужден ряд вопросов развития евразийской интеграции, в том числе проект Соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза, Программа формирования общего электроэнергетического рынка, процесс доработки Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и др.

В конце встречи вице-премьер Армении официально проинформировал членов Совета и председателя Коллегии ЕЭК о недавнем инциденте на московском рынке “Фуд Сити” в связи с запретом на продажу армянских товаров. Мгер Григорян подчеркнул, что подобные случаи являются недопустимыми, и призвал коллег детально проанализировать ситуацию.

С просьбой предпринять шаги по антиконкурентной операции по запрету реализации армянских фруктов на территории РФ, произошедшей в последние дни, обратилась к партнерам РФ и ЕАЭС Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении, сообщили из ГКЗЭК.

“Председатель ГКЗЭК Армении Гегам Геворкян обратился с официальными письмами к руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву и к члену коллегии (министру) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серику Жумангарину по вопросу запрета на реализацию фруктов, экспортированных из Армении 17 — 18 июля, со стороны руководства оптового и розничного центра продуктов питания “Фуд Сити”. В письмах, адресованных коллегам, в частности, подчеркивается, что вышеуказанные действия не имеют экономического обоснования. Они препятствуют свободной реализации товаров между странами-членами ЕАЭС, являются проявлением дискриминационного отношения. Таким образом, нарушая общие правила конкуренции, закрепленные в договоре ЕАЭС, создаются неравные условия на трансграничном рынке”, — сообщает ГКЗЭК.

Гегам Геворкян выразил надежду, что партнеры РФ и ЕАЭС указанные антиконкурентные шаги сделают предметом обсуждения, и будут предприняты оперативные меры по восстановлению равных условий конкуренции на рынке, исключив в дальнейшем подобные антиконкурентные действия.