Фильм Анны Меликян “Фея” выйдет в прокат 1 августа

Культура 22 июля, 2020 | Автор : admin

Новый фильм Анны Меликян “Фея”, премьера которого в период самоизоляции состоялась онлайн, покажут на больших экранах с 1 августа. Доходы от сборов передадут кинотеатрам, чтобы поддержать индустрию в процессе восстановления после нескольких месяцев закрытия, сообщила пресс-служба “КиноПоиска”. Главные роли в драме “Фея” исполнили Константин Хабенский и Екатерина Агеева. Премьера состоялась в апреле на онлайн-платформе “КиноПоиск HD”.

Фильм создавался при поддержке фонда “Кинопрайм”. Исполнительный директор организации Антон Малышев отметил, что выпуск картины на таких условиях станет необходимой мерой поддержки индустрии в непростой период.

Главным героем картины “Фея” становится Евгений Войгин, создатель популярной игры “Коловрат”, стилизованной под Средневековье. Однажды он случайно знакомится с молодой активисткой Таней, которая мечтает стать актрисой, и это событие меняет его жизнь.