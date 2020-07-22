Частно-государственное сотрудничество набирает обороты

Государство 22 июля, 2020 | Автор : admin

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был обсужден промежуточный отчет инвестиционного фонда “Антикризисные инвестиции Предприниматель+Государство” Фонда государственных интересов Армении (ANIF).

В ходе обсуждения были представлены подробности о ходе реализации инвестиционных программ в рамках сотрудничества государство — частный сектор. Было представлено, что на стадии обсуждения с зарубежными инвесторами находятся 6-7 инвестиционных программ в различных сферах, продвижению и реализации которых определенным образом препятствуют закрытые границы, что обусловлено пандемией коронавируса нового типа. Несмотря на это, работы продолжаются, и ANIF представит новый отчет через месяц.

В то же время, были представлены несколько других предложений, касающихся стимулирования инвестиций, в частности, механизмов и критериев реализации программ, инструментария управления возможными рисками. Состоялся обмен мнениями, были обсуждены и другие идеи, способствующие привлечению инвестиций.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам продолжить работы по антикризисным экономическим мероприятиям и представить новые предложения.