Бойтесь Ильхама, дары приносящего

Азербайджан угрожает Грузии и Сербии

МИД Грузии опроверг прозвучавшие в Баку заявления о том, что из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы. “Одним из азербайджанских СМИ распространена публикация, которая содержит много неточностей и является дезинформацией. К сожалению, азербайджанское онлайн-издание, претендующее на авторитетность, необъективно описывает факты, вводя общество в заблуждение и пытаясь бросить тень на грузино-азербайджанское стратегическое партнерство и дружбу.

Еще раз подчеркиваем, что Грузию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и давняя дружба, которая развивается и углубляется. Обе страны играют важную роль в регионе, в том числе совместно осуществляют множество значимых региональных и международных проектов”, — заявили в департаменте прессы и информации МИД Грузии. Публикация носит тенденциозный характер и “направлена на искусственное создание проблем” в отношениях между двумя странами, подчеркнул МИД Грузии.

Речь идет о публикации алиевского рупора haqqin.az, который, со ссылкой на некие военные источники утверждает, что, якобы, “за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров”. При этом, не указывая конкретный военный источник горе-пропагандистское агентство заявляет, что “азербайджанское правительство располагает неопровержимыми данными, что минометные снаряды в Армению поставлялись из Сербии через Грузию”. Уже со ссылкой на соцсети, опять же не указывая конкретных источников, утверждается, что, якобы, “в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами”.

МИД Грузии, видимо, не желая обострять и без того довольно напряженные отношения со “стратегическим партнером”, который одновременно является более чем агрессивным соседом, посягающим на территории не только Армении, но и Грузии, высказался более чем мягко, адресовав свое заявление не названному азербайджанскому СМИ, из-за которого, как мы уже отметили, торчат уши официального Баку. Еще одним доказательством того, что эта ахинея была состряпана на алиевской кухне, является факт вызова в МИД Азербайджана уже на следующий день после появления статьи временного поверенного в делах Сербии в Баку Даницы Веинович. После перечисления азербайджанской стороной длинного ряда упреков сербский дипломат заявила, что не располагает информацией по этим вопросам, пообещав передать эту информацию в Белград.

Свои претензии к Тбилиси и Белграду Баку приправил обвинениями в неблагодарности. Мол, Сербии гумпомощь отправили для борьбы с коронавирусом, в 2014г. помогли в связи с наводнением, Косово не признали, поддержали территориальную целостность, а вы… Забыли напомнить, что памятник всея отцу азербайджанцев Гейдару поставили в Белграде. Про Грузию и говорить нечего. Оказывается, азербайджанцы то и дело спасали ее от неминуемой гибели — голода, холода, направив газ не собственным потребителям, а грузинским. Правда, о том, что азербайджанский SOCAR, пользуясь напряженными отношениями Тбилиси и Москвы, практически стал газовым монополистом в Грузии со всеми вытекающими из этого последствиями, в Баку предпочли умолчать.

Короче, по логике Баку, оказывая различным странам ту или иную помощь, он получает право влиять на внешнеполитический курс этих государств, во всяком случае в отношении нашего региона, в частности, Армении. То бишь, они должны автоматически примкнуть к азербайджано-турецкому тандему, блокирующему границы Армении. С чем страны, имеющие многовековые дружественные отношения с Арменией, решительно не согласны.

Особенно тяжело в этом отношении приходится Грузии, которую Анкара и Баку буквально взяли в клещи, пытаясь использовать ее в своих пантюркистских планах в регионе. Последние годы Азербайджан усиливает свое военное присутствие на границе с Грузией, дислоцируя позиции даже на высотах, считающихся грузинской территорией. При этом азербайджанская пропаганда, активно работающая в насаждении в Грузии антиармянских настроений, столь же активно распространяет слухи о том, что армяне, якобы, провоцируют грузино-азербайджанские столкновения. В июне Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании в Батуми 9 турецких граждан, которые оказались в Грузии нелегальным путем. У них было конфисковано 4 единицы нелегального оружия. Что они там затевали?