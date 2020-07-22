Умер автор олимпийского мишки Виктор Чижиков

Культура 22 июля, 2020 | Автор : admin

Ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, сообщили в издательстве “АСТ. Дети”.

Знаменитый советский и российский художник-карикатурист, народный художник РФ, он с конца 50-х годов рисовал для журналов “Крокодил”, “Мурзилка” и “Веселые картинки”, сотрудничал с издательствами “Малыш” и “Детская литература”. Именно он придумал образ Олимпийского Мишки, талисмана Летних игр 1980 года в Москве.

В сообщении издательства говорится: “Виктор Чижиков — ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых — книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых отечественных художников награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу “Доктор Айболит”.

Виктору Александровичу было 84 года.