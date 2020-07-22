Баку и Анкара готовятся к новым военным авантюрам

Последние 2-3 дня на армяно-азербайджанской границе установилось относительное затишье. Однако, судя по всему, Азербайджан и Турция готовятся к новым антиармянским военным авантюрам.

16-17 июля в Анкаре замминистра обороны Азербайджана, командующий ВВС Рамиз Таиров и командующий дислоцированной в Нахиджеване Отдельной общевойсковой армией Кярам Мустафаев провели встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром и министром военной промышленности Исмаилом Демиром, которые пообещали оказать Азербайджану всю необходимую помощь.

“Наша военная промышленность — от БПЛА, ракет, электронных систем и технологий — все в распоряжении Азербайджана. Кроме передачи Азербайджану новых систем вооружений, мы готовы модернизировать уже имеющиеся на вооружении и производить их совместно”, — заявил И.Демир. Отметим, что в составе делегации Азербайджана в Анкаре находились также начальник разведывательного управления МО АР и командующий ракетно-артиллерийскими войсками. Примечательно, что в эти же дни в азербайджанском сегменте соцсетей появилась информация, что Турция поставила в Азербайджан ударные БПЛА Bayraktar TB2: в ночь с 16 на 17 июля турецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas доставил в Азербайджан первую партию из 6 ранее заказанных БПЛА. Была также осуществлена поставка всего боекомплекта, который используется на данных БПЛА.

На этом фоне появляется информация курдского агентства Firat о том, что Турция направит боевиков из вооруженных группировок сирийской оппозиции в поддержку армии Азербайджана. Официальный представитель турецкой стороны заявил ТАСС, что это не соответствует действительности. Однако, как мы уже не раз убеждались, заверения Анкары и Баку по тому ли иному вопросу гроша ломаного не стоят. Представитель МО Армении, координатор кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян, комментируя этот вопрос, отметил, что ВС Армении готовы обеспечить безопасность границ страны, независимо от того, являются ли противником турецкие боевики, исламские радикалы или военнослужащие ВС Азербайджана.

Интерес Анкары, по мнению ряда экспертов, основан на том, что в непосредственной близости от военных действий на армяно-азербайджанской границе проходит вся инфраструктура по транзиту углеводородов Азербайджана в западные страны: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, трубопровод Баку-Супса, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Баку-Тбилиси. Появились даже предположения, что под предлогом защиты трубопроводов Турция может ввести войска в Азербайджан.

Однако в отличие от Азербайджана, который в свойственном ему террористическом духе пригрозил нанести ракетный удар по Армянской АЭС, Армения планов по разрушению названной выше инфраструктуры и не строила. Представитель МО РА Арцрун Ованнисян заявил, что Армения не собирается атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. Он отметил, что Армения откажется действовать таким образом, даже не смотря на то, что технические возможности для нанесения удара у нее имеются. “Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности”, — подчеркнул Ованнисян, назвав утверждения Баку о, якобы, имеющихся у Армении планах нанести удар по нефтегазовым коммуникациям, “ложным тезисом”. Армения сможет обеспечить их безопасность лучше, “чем кто-либо в регионе”, подчеркнул представитель МО РА.

Однако, судя по переговорам в Анкаре, такой поворот событий не устраивает ни Азербайджан, который через три месяца должен был начать поставлять азербайджанский газ в Европу, ни тем более Турцию с ее амбициями стать энергетическом хабом региона и Европы. И Турция хитрит, стараясь не ссориться с Россией, и в то же время стремясь диверсифицировать структуру импорта голубого топлива. Как следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK, в 2020г. РФ по поставкам газа в Турцию опустилась с первого места на пятое: ее обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. В этом контексте весьма показательна информация о том, что с 17 июля Азербайджан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, который был приостановлен с 1 января 2020г. До этого экспорт азербайджанской нефти осуществлялся по территории Грузии и Турции.

Так что, для достижения своих целей Турция вновь попытается раскачать ситуацию в регионе руками Азербайджана.