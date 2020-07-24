Обсудили факты обстрела гражданских населенных пунктов

Государство 24 июля, 2020 | Автор : admin

На днях состоялась рабочая встреча председателя НС Арарата Мирзояна с защитником прав человека РА Арманом Татояном. Омбудсмен представил спикеру итоги работы по установлению фактов обстрела азербайджанскими вооруженными силами города Берд, сел Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахпюр и ряда других гражданских населенных пунктов Тавушской области.

Омбудсмен, в частности, отметил, что работа по сбору фактов правозащитного характера вскрыла достоверные данные о том, что азербайджанские вооруженные силы обстреливали мирные населенные пункты Армении с явной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Об этом свидетельствует ущерб, нанесенный домам жителей. Ознакомительная работа свидетельствует также о грубом нарушении норм международного гуманитарного права — артобстрел проводился в рабочее время по текстильной фабрике, производящей медицинские маски для предупреждения коронавируса. В Чинари обстрел был в направлении сельской школы, о чем свидетельствуют неразорвавшиеся снаряды.

А.Татоян отметил, что полученные из первоисточника достоверные данные, результаты необходимых исследований будут направлены как международным структурам, так и соответствующим государственным и общественным правозащитным организациям РА.

Председатель НС подчеркнул важность представленных омбудсменом данных и необходимость неотложной защиты гражданского населения.

А.Мирзоян отметил, что с первого же дня внимательно следит за обстрелами по Тавушской области. Парламентарии анализируют полученные данные, обеспечивают связь как с местными, так и международными партнерами.

Глава парламента Армении вновь строго осудил нацеленность азербайджанских вооруженных сил на гражданское население и гражданские инфраструктуры, а также заявление Министерства обороны Азербайджана о ракетном ударе по Мецаморской АЭС.

В завершение встречи омбудсмен подчеркнул важность правомерного подхода спикера НС к этим вопросам, а также к работе по установлению фактов.

Собеседники отметили налаженный стабильно высокий уровень сотрудничества как гарантию эффективной работы, а также договорились о продолжении обсуждений.