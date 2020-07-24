Культура 24 июля, 2020 | Автор : admin

Степанакертский государственный драматический театр им. Ваграма Папазяна направил свое музыкальное приветствие Театру юного зрителя Еревана, который его принял, но пока не представил свой ролик.

На официальной странице Театра юного зрителя в Facebook был размещен видеоролик “Музыкальное приветствие Степанакертского театра”. “Мы любезно принимаем музыкальное приветствие наших коллег”, — ответили актеры Театра юного зрителя. Мы одна семья. Ждите наше музыкальное приветствие.

Актеры степанакертского театра, выступающие в клипе различными музыкальными исполнениями, предлагают из театра в театр отправлять музыкальное приветствие. Форма приветствия свободна.

В рамках инициативы актеры хотят напомнить, что все представители театрального искусства — одна семья, и они крепки и сильны когда вместе.