Агрессия Азербайджана вновь актуализировала вопрос создания механизмов международного контроля

Азербайджан не прекращает попыток эскалации ситуации на границе с Арменией.

Азербайджан не прекращает попыток эскалации ситуации на границе с Арменией. 21 июля в 22:30 подразделения войск специального назначения Азербайджана предприняли очередную атаку в направлении позиции “Бесстрашный”. Подразделения ВС Армении отразили атаку противника. По сообщению пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, по предварительным данным, азербайджанский спецназ понес не только потери, но и оказался в западне. У армянской стороны потерь нет.

Позже пресс-секретарь, не вдаваясь в детали, лаконично проинформировала: “Хотя по состоянию на 00:47 выстрелов нет, тем не менее следует констатировать что руководство ВС Азербайджана не владеет ситуацией”. 22 июля Шушан Степанян сообщила, что после неудачного нападения азербайджанского спецназа на армянский пост “Бесстрашный” на северо-восточном направлении проводятся дополнительные разведывательные действия.

МО Азербайджана, коряво пытаясь откреститься от очередного разгрома своего хваленого проходящего обучение в Турции спецназа под названием “Яшма”, опровергает факт как попытки агрессии, так и понесенных потерь. И это лишь подтверждает крайнюю актуальность внедрения вдоль границ Армении и Арцаха с Азербайджаном предложенной армянскими сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта международной системы надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. “Мы были достаточно настойчивы относительно внедрения мер по снижению рисков эскалации и расследованию нарушений режима прекращения огня. Мы очень решительны в данном вопросе и вопросе применения дальнейших мер, включая расширение мониторинга. И это те меры, которые помогут нам контролировать режим прекращения огня”, — сказал глава МИД РА Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 в ответ на обвинения Азербайдажана в том, что боевые действия 12 июля начала армянская сторона. Поэтому, по его словам, Азербайджан не проявил готовности согласиться с этими предложениями. Таким образом, Азербайджан не выразил готовность принять данные предложения и внедрить такие меры, которые исключили бы возможности дальнейших нарушений режима прекращения огня.

Официальный Баку уже несколько лет упорно отмахивается от реализации этого предложения, понимая, что в этом случае он не сможет вводить международное сообщество в заблуждение своими дезинформациями о ситуации в зоне конфликта, тем паче выставлять агрессором Армению. В отсутствие этих механизмов сдерживания Баку чувствует себя вольготно. Правда, системы видеонаблюдения с армянских сторон фиксируют все телодвижения ВС Азербайджана на более чем достаточной глубине, и все необходимые материалы предоставляются международным посредникам и организациям. Так что, правду они знают, хотя, исходя из своей посреднической миссии, и предпочитают выступать с паритетными призывами. Но, самое главное, по признанию главы минобороны Азербайджана Закира Гасанова, благодаря установленным системам видеонаблюдения, армянские военнослужащие ушли из зоны досягаемости стрелкового оружия азербайджанских ВС.

Июльская военная авантюра Азербайджана актуализировала необходимость создания механизмов международного контроля за ситуацией в зоне азербайджано-арцахского конфликта. На этот факт премьер-министр РА Никол Пашинян обратил внимание генсека ООН Антониу Гутерришем, подчеркнув в ходе телефонного разговора с ним, что в сложившейся ситуации очень важно расширение мониторинговых возможностей ОБСЕ и реализация существующих по этому вопросу договоренностей.