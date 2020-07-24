Не включен в повестку

Регион 24 июля, 2020 | Автор : admin

Процедурная комиссия Конгресса США не одобрила законопроект о внесении поправок в закон об ассигнованиях конгрессмена, инициированный сопредседателем совета Конгресса по Азербайджану Стивом Коэном, пытавшимся заблокировать инициативы по разминированию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает АРМЕНПРЕСС со ссылкой на “Голос Америки”, он не будет рассматриваться в ходе обсуждения или голосования по закону о ассигнованиях.

Другой конгрессмен Генри Куэларс, отозвал свой проект, также касавшийся изменений в закон об ассигнованиях.