ЕС и ВОЗ отправили в Армению 28 тыс. защитных костюмов и 20 тыс. масок №95

Регион 24 июля, 2020 | Автор : admin

Благодаря усилиям Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения в Армению было доставлено 28 000 комплектов защитных медицинских костюмов и 20 000 респираторов N95 для работников здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе делегации ЕС в Армении, благодаря этим средствам медицинские работники, которые находятся в непосредственном контакте с инфицированными, будут эффективнее и безопаснее бороться с эпидемией Covid 19.

Средства были закуплены ВОЗ при финансовой поддержке ЕС в продолжение оказания помощи Армении в борьбе с эпидемией.

Поставленное в Армению защитное медицинское оборудование и респираторы были приобретены с учетом потребностей системы здравоохранения Армении, они будут предоставляться исключительно медицинским работникам.