Новая система денежных переводов

Общество 24 июля, 2020 | Автор : admin

Присоединившись к новому проекту Всемирного почтового союза, ЗАО “Айпост” совместно с Почтой России запускает новую систему денежных переводов PosTransfer. Это первое внедрение новейшей системы денежных переводов не только на территории стран СНГ, но и среди стран членов Всемирного почтового союз.

Система позволяет осуществлять денежные переводы из Армении в Россию и в обратном направлении из любого почтового отделения Армении и России всего за 1,2% комиссии.

В Армении денежные переводы будут обслуживаться в более чем 800 почтовых отделениях, в Российской Федерации — в более чем 30 000 точках обслуживания; это значит, что благодаря “Айпост” теперь денежные переводы будут доступны даже в самых дальних населенных пунктах. Система также доступна в режиме онлайн, обеспечивая максимальную оперативность. Всего за 15 минут после отправки денежного перевода адресат может получить свою сумму из любого почтового отделения Армении или России.

Решение о создании единой системы денежных переводов было принято во время конгресса Всемирного почтового союза в Стамбуле в 2016 году. Ожидается, что остальные страны-участники ВПС присоединятся к системе PosTransfer на последующих этапах. Всемирный почтовый союз − международная межправительственная организация и специализированное учреждение ООН, которое соединяет 193 государства.