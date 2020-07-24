Государство 24 июля, 2020 | Автор : admin

Генерал ВС Армении о развязанных Азербайджаном действиях

По словам начальника военно-авиационного университета им. маршала Арменака Ханферянца, генерал-майора Даниела Балаяна, в результате развязанных им действий на армяно-азербайджанской границе Азербайджан опозорился и понес большие потери. Об этом Балаян сказал 21 июля на встрече с журналистами.

“Эти военные действия азербайджанцы устроили сами на свою на голову. Они понесли большие потери и опозорились. Я не понял, почему они сделали это. Они получили соответствующее наказание”, — сказал Балаян.

Генерал-майор отметил, что подразделения противовоздушной обороны ВС Армении готовы по всем направлениям, и противник внезапными атаками не сможет добиться успеха.

21 июля в военном авиационном университете им. маршала Арменака Ханферянца были продемонстрированы азербайджанские беспилотники, сбитые за последние дни ВС Армении на армяно-азербайджанской границе.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделение ПВО армянских ВС сбило беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 900, являющийся системой управления огнем ВС Азербайджана. Elbit Hermes 900 — мощный беспилотник, он является системой управления огнем. Это разведывательный БПЛА, очень дорогостоящий и самый большой БПЛА в Азербайджане.

Вооруженные силы Армении накануне сбили еще несколько БПЛА, на фотографиях видно, что они израильского производства.