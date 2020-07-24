Никол ПАШИНЯН: “Наша победа — это победа справедливости, победа истины, победа человечества”

Государство 24 июля, 2020 | Автор : admin

Агрессивные действия Азербайджана, который в течение нескольких дней, начиная с 12 июля, атаковал армянские пограничные позиции на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, а также обстреливал приграничные населенные пункты на суверенной территории Республики Армения, стали темой заявления, озвученного премьер-министром Николом Пашиняном в начале заседания правительства Армении 23 июля.

Глава исполнительной власти подробно представил позицию Армении относительно напряженности на армяно-азербайджанской границе и процесса мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

Отметив, что ВС Армении не только отбили атаки азербайджанских армейских подразделений на посты в Тавушской области, но и нанесли противнику значительный урон, Никол Пашинян подчеркнул: “У азербайджанской стороны было много жертв и раненых, она понесла значительные потери оружия и военной техники, в том числе сверхсовременной техники, что является очевидной победой армянской военной силы, мысли и военно-промышленного комплекса.

Гораздо сильнее был морально-психологический удар по противнику, и в результате событий на армяно-азербайджанской границе в Азербайджане сложилась нестабильная внутриполитическая ситуация, что вынуждает руководство Азербайджана прибегать к новым провокациям, чтобы направить энергию внутреннего недовольства против Армении и Арцаха”.

Глава правительства, прежде всего очертил суть ситуации: “Азербайджан напал на суверенную территорию Армении, и я должен еще раз подчеркнуть, что все боевые позиции, которые были центром событий за последние две недели, находятся на суверенной территории Армении и обвинения Азербайджана в отношении Армении об агрессии против него просто абсурдны.

Азербайджан напал в то время, когда Армения была вовлечена в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и в тех условиях, когда Азербайджан отказывался вести переговоры с основной стороной конфликта — Арцахом.

Все атаки Азербайджана были решительно отражены, и армянская сторона более чем укрепила свои позиции на границе. Азербайджанский миф о том, что азербайджанская армия может победить армянскую армию, и, следовательно, Армения и Арцах должны идти на уступки, развеялся.

Долгое время мы призывали Азербайджан не пытаться говорить с нами с позиции силы, на языке силы и угрозами применения силы. И теперь мы можем сказать, что Армения отвергла угрозы силой не только за дипломатическим столом, но и продемонстрировала на поле боя, что они необоснованны, не отражают реального баланса сил. Когда я говорю о балансе сил, я имею в виду не только количество оружия и вооруженных сил, но прежде всего качество действий, уровень управления.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Вооруженные силы Армении и Армянская армия не только продемонстрировали высокую боеспособность, но и подтвердили репутацию самой эффективной и самой интеллектуальной армии в регионе. И это не просто утверждение, а вывод из подробного анализа того, что произошло после 12 июля. Наша армия как была, так и остается источником национальной гордости и подтвердила этот свой статус.

Я также считаю важным то, что общество Армении единодушно проявило поддержку, доверие к своему легитимному правительству и вооруженным силам. Хотел бы особо подчеркнуть единство наших соотечественников в диаспоре, их приверженность помочь Армении, их мудрость и трезвость. В эти дни наши соотечественники в диаспоре еще раз показали, что мы — одно целое, одна семья, один дух и одна идентичность”.

Подчеркнув продемонстрированное в прошедшие дни ответственное и уверенное поведение Армении перед международным сообществом, приверженность договоренностям о прекращении огня, Никол Пашинян акцентировал, что эти договоренности последовательно нарушались Азербайджаном, каждый раз принося новые потери вооруженным силам Азербайджана.

“Мы не угрожали народу Азербайджана, его гражданской инфраструктуре даже в тех условиях, когда министерство обороны Азербайджана угрожало бомбежкой Мецаморской АЭС. Кстати, эта угроза со стороны Азербайджана должна стать предметом серьезного международного изучения, поскольку она показывает суть Азербайджана как террористического государства”, — подчеркнул он.

Говоря об усилиях мирового сообщества, направленных на прекращение огня и насилия, глава правительства отметил большой вклад сопредседателей и стран-сопредседателе Минской группы ОБСЕ, проявленное на уровне МИД и Генштаба ВС особо эффективное участие России. При этом он также указал на негативную роль Турции, подчеркнув: “Единственной страной, которая пыталась не снизить напряженность ситуации, а спровоцировать еще большее насилие, была Турция. Учитывая дестабилизирующую и агрессивную политику этой страны в ряде граничащих с ней регионов, традиционно антиармянскую политику, которая проявляется в оправдании Геноцида армян, такое поведение Турции, по большому счету, не было сюрпризом. Но рост ее агрессии приводит нас к необходимости некоторого пересмотра нашей политики, в том числе с точки зрения объемов нашего участия в международных форматах по обузданию агрессии Турции”.

Констатируя, что мы вышли из этого испытания победившими, уверенными в своих силах, в стойкости нашего народа и общества, Никол Пашинян отметил также необходимость сделать выводы, тем более, что Азербайджан, вопреки мирному процессу и призывам сопредседателей МГ ОБСЕ, уже второй раз после апреля в 2016 года применяет силу, и делает это во время постигшей человечество пандемии.

“После июльских победных боев мы укрепили свои позиции, и эти позиции выражаются в следующем:

Первое: Необходимо еще более укрепить систему общей безопасности Армении и Арцаха. В этом контексте мы придаем большое значение нашему тесному сотрудничеству с Республикой Арцах и приданию этому сотрудничеству нового контента в соответствии с существующими угрозами.

Второе: Республика Арцах должна стать полноценной стороной переговоров.

Третье: Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять убедительные шаги по прекращению антиармянской риторики.

Четвертое: Переговоры должны быть содержательными. Подход Азербайджана, согласно которому переговоры являются продолжением войны, а их цель — решить военные вопросы за столом переговоров, лишают смысла весь переговорный процесс. Переговоры имеют смысл, если Азербайджан готов отступить от своего максималистского подхода и готов к компромиссу. Признание права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений и безопасность народа Армении и Арцаха ни при каких обстоятельствах не могут стать предметом уступок.

Пятое: В последние дни Азербайджан напал на гражданское население и инфраструктуру ряда приграничных сел Тавушской области. Страны, поставляющие оружие в Азербайджан, должны четко осознавать, что применение этого оружия против мирного населения является преступлением, поскольку создается впечатление, что против Вооруженных сил и мирного населения Армении борется не Азербайджан, а производящие высокоточное смертоносное оружие международные корпорации со своими специалистами. Конфликт, который продолжается уже три десятилетия, наносит серьезный ущерб пограничным населенным пунктам Армении и проживающим в Арцахе людям, нарушая их политические, экономические, экологические и другие права. Подход, согласно которому эти права могут быть реализованы только после урегулирования конфликта, неприемлем. Проблемы живущих в зоне конфликта людей должны стать приоритетной частью повестки дня переговоров.

Шестое: Мониторинг соблюдения прекращения огня, который существовал до пандемии, фактически очень ограничен. Необходимо ввести эффективный международный мониторинг, который будет постоянным, будет иметь контрольные механизмы, которые будут фиксировать, когда и какая из сторон нарушила режим прекращения огня. Такую мониторинговую деятельность может осуществлять Офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, который имеет многолетний опыт работы в регионе и может обеспечить постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ в регионе как на государственной границе, так и на линии соприкосновения.

Обеспечение прямой связи между военными на местах является эффективным инструментом предотвращения и выяснения инцидентов.

Седьмое: Армения продолжит сотрудничество с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. Мы решительно отвергли и будем отвергать попытки Турции дестабилизировать регион, манипулируя конфликтом”, — заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что июльские победные бои показали: в результате ненасильственной бархатной народной революции, последующей демократизации, борьбы с коррупцией, реформ, новой концепции развития армии наша страна и наше общество достигли нового уровня стойкости и сплоченности.

Отметив, что воодушевление и энтузиазм должны трансформироваться в повседневную творческую работу, направленную на развитие экономического, политического, военного и дипломатического потенциала нашей страны, Никол Пашинян подчеркнул: “И мы победим, потому что наша победа — это победа справедливости, победа истины, победа человечества”.