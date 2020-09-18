В режиме онлайн и по телевидению

Пройдет большая часть посвященных 29-летию Независимости мероприятий

Большая часть мероприятий, посвященных 29-летию независимости Республики Армения, в связи с эпидемией будет транслироваться в виртуальном пространстве и по телевидению.

21 сентября праздничные передачи выйдут в эфир Первого канала: в программе концерты, снятые в регионах Армении, интересные истории и др. Об этом сообщил начальник Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армен Хачатрян.

По его словам, у горожан будет возможность совершить виртуальное путешествие во времени, а также по самым красивым уголкам Армении. “Будет представлено множество интересных архивных кадров, будут теплые приветствия воинов, охраняющих нашу границу, выступления музыкантов из красивых уголков страны, а в историко-культурном музее-заповеднике “Звартноц” состоится ежегодная церемония награждения “Герой нашего времени”. Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил”, — подчеркнул Хачатрян.

Любители искусства смогут насладиться выступлением Нарека Ахназаряна с вершины горы Аждаак, Филармонического оркестра, группы “Бамбир”, Арама MP3, хора “Гегард”, Норайра Карташяна и бенда “Менуа” из храма Ереруйк и др.

Своим опытом в прямом эфире поделятся те люди и команды, которые добились успеха на родине, а также уважаемые армяне, действительно знающие, что такое независимость. Сочинения, написанные за годы независимости, исполнят молодые актеры из Ванадзора, а живущие в разных уголках мира известные армяне присоединятся к гала-концерту и исполнят армянские произведения.

В заключение в рамках проекта “Наши земли” зритель откроет для себя красоту армянской архитектуры, культуры и природы с высоты птичьего полета.