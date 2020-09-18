Обсуждена ситуация вокруг Амулсара

Премьер-министр Никол Пашинян принял члена Совета директоров компании Lydian Canada Ventures Джеффри Коуча и исполнительного директора компании “Лидиан Армения” Айка Алояна. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации вокруг программы Амулсара.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что для него лично и для правительства первостепенным является сбалансированный интерес Республики Армения, в том числе и интерес общин, на которые может быть оказано воздействие, и все решения будут приняты в этом контексте.