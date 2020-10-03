Турция твердо намерена восстановить Турецкую империю: Никол Пашинян дал интервью “France 24”

Государство 03 октября, 2020 | Автор : admin

О мирном урегулировании карабахского вопроса можно будет серьезно говорить лишь тогда, когда террористы и Турция уйдут из этого региона. Турция намерена восстановить турецкую империю, если ей это удастся в этом регионе, Турция расширится до территории континентальной Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил в интервью, данном “France 24”.

“Это продолжение Геноцида армян, совершенного Турцией. Армяне Южного Кавказа — это просто последнее препятствие на пути Турции, ее экспансию на север, восток и северо-восток”, — сказал премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что Турция хочет избавиться от Армении, Пашинян, ответил. “Я не сомневаюсь в этом. Это историческая цель Турции. Касаясь замечания корреспондента, что Турция является членом НАТО, Пашинян сказал. “Этот член НАТО угрожал другому члену — Греции, два месяца назад, месяц назад. Рассмотрим, что делает Турция в Средиземноморье, что она делает в Сирии и в Ираке. У Турции есть четкая цель — восстановить турецкую империю. И не удивляйтесь, если она преуспеет, не удивляйтесь, если она попытаются включить в империю не только греческие острова, но и расшириться до континентальной Европы. Если Турции это удастся, то ждите ее в Вене”, — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос журналиста, не видит ли он иного решения, кроме как мобилизовать как можно больше людей и продолжить борьбу, премьер-министр сказал, что серьезные переговоры о мирном урегулировании вопроса станут возможны, лишь тогда когда террористы и Турция покинут регион. “Цивилизация, воля к жизни не могут не победить, люди, имеющие право на жизнь, не могут не победить. Нет никаких сомнений в том, что армянский народ, живущий на планете Земля несколько тысячелетий, имеет волю к жизни”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр может сказать народу Азербайджана только одно. “Спросите себя, знаете ли вы правду о себе, своем правительстве, их богатстве, их финансовых сделках и целях. Я считаю, что азербайджанский народ является заложником диктаторского правительства. Для диктаторского правления Алиева армяне всегда были удобным противником, наличием которого он пытается обойти демократию, свободу, права человека и свободу слова”, — заключил Пашинян.

Подготовила Анна Григорян