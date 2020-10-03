Степанакерт подвергся ракетному обстрелу

Регион 03 октября, 2020 | Автор : admin

Столица Арцаха Степанакерт подверглась ракетному обстрелу.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», по состоянию на 11:00, гражданская инфраструктура вновь подверглась нападению со стороны вооруженных сил Азербайджана. Прозвучали, по крайней мере три взрыва, подробности уточняются.

2 октября противник также нанес удар по Степанакерту. В результате атак Азербайджана, совершенных 2 октября на столицу Арцаха Степанакерт, есть жертвы среди гражданского населения. Вечером 2 октября был совершен ракетный обстрел. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Население Степанакерта не эвакуировано.