Сплотиться и быть соратниками Арцаха и нашей армии: призыв архиепископа Паргева Мартиросяна

Регион 03 октября, 2020 | Автор : admin

Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян обратился с призывом к армянам всего мира.

Как передает «Арменпресс», архиепископ Паргев призвал всех сплотиться и поддержать Арцах и Армию.

“Только что президент Арцаха Араик Арутюнян отправился на передовую, чтобы руководить, воодушевлять наших защитников Родины. Мы никогда не начинали войну, мы никогда не нарушали режим прекращения огня, но каждый раз они начинают войну против нас. Я хочу, чтобы все Вы стали одним кулаком, одной мыслью, одной волей с глубокой верой и с арийским духом, чтобы все поддержали нашу Армию и армян Арцаха. Мы, живя здесь, знаем, что за нами Мать Армения. И, как гора Масис, мы должны быть стойкими и непоколебимыми”, — сказал архиепископ Паргев.

Он призвал всех армян мира 3 октября в 18:00 воссоединиться в общей молитве во имя Армянской армии, чтобы помолиться за ее успехи, за победу и за мир.