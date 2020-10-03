Азербайджан целится в объекты, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу

Регион 03 октября, 2020 | Автор : admin

Азербайджанская сторона перешла к уничтожению тех гражданских инфраструктур, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Это очень важно. Азербайджан перешел к уничтожению гражданских инфраструктур, повреждение которых может вызвать экологическую катастрофу”, — отметил Ованнисян.

Противник 3 октября вновь подверг ракетному обстрелу столицу Арцаха Степанакерт.