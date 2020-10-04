АО улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения: президент Арцаха

Регион 04 октября, 2020 | Автор : admin

После тяжелых боев Армия обороны Арцаха сегодня улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал находящийся на передовой президент Арцаха Араик Арутюнян.

«Дорогие соотечественники, я продолжаю находиться на передовой и стоять рядом с нашими парнями-героями. Они совершают великие подвиги для защиты Родины и всех наших семей», — написал Арутюнян.

Президент Арцаха также отметил, что параллельно осуществляет оперативное управление республикой через установленные механизмы.

«После тяжелых боев, Армия обороны сегодня улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения.

Оказавшись в тяжелом состоянии на линии фронта, Азербайджан стал активнее наносить удары по нашим мирным населенным пунктам, в том числе с применением ракет дальнего действия. На эти военные преступления будут даны адекватные ответы, в этой связи мы предупреждаем власти Азербайджана в последний раз …

Мы победим и накажем угрожающих нашему существованию преступников», — подчеркнул президент Арцаха.