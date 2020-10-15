Подведены итоги, намечены перспективы

Регион 15 октября, 2020 | Автор : admin

В Ереване состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В контексте эпидемии Армения подчеркивает необходимость поиска общего решения проблемы прямых перевозок в ЕАЭС, так как частично закрытые границы негативно сказываются как на интеграционных процессах, так и на экономике стран. Об этом в своем выступлении на состоявшемся в Ереване расширенном заседании Евразийского межправительственного совета заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомнив, что участие в Евразийском экономическом союзе и работа по углублению интеграции между странами-членами являются важнейшими приоритетами правительства Республики Армения, глава Кабинета министров подчеркнул, что Армения продолжит прилагать все усилия для скорейшего достижения целей, поставленных союзом, несмотря на все вызовы, стоящие перед Арменией.

“Считаю, что вопрос санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза актуален для всех нас в связи с распространением пандемии COVID-19. В этой связи хочу подчеркнуть важность пилотного проекта “Путешествую без COVID-19”, представленного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. Программа, разработанная совместно с участием Армении и России, является очень важным этапом в разработке эффективной системы организации передвижения граждан наших стран, минимизируя риск пересечения государственных границ. В условиях эпидемии мы подчеркиваем необходимость поиска общего решения проблемы транспортировки. Частично закрытые границы на нашей территории отрицательно сказываются как на интеграционном процессе, так и на экономике наших стран”, — сказал премьер.

Он отметил, что в этом контексте Армения большое значение придает развитию электронной коммерции, которая является ключевым компонентом цифровой экономики. Обширные инвестиции в электронную коммерцию могут расширить возможности компаний и увеличить объемы продаж, а также обеспечить полный контроль над торговлей. Правительство Республики Армения в настоящее время принимает меры по привлечению на армянский рынок международных участников в сфере электронной коммерции. Пашинян отметил, что, конечно же, в этом процессе в первую очередь следует учитывать необходимость повышения доверия граждан к электронным транзакциям и создания определенной основы для электронной коммерции.

“И последнее. Как всегда, мы особое внимание уделяем проекту документа “О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года”. Мы убеждены, что стратегические направления будут способствовать повышению как инвестиционной, так и инновационной привлекательности, повышению научной конкурентоспособности и научно-производственного потенциала”, — заключил премьер-министр Армении.

Методологические основы создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть готовы до конца этого года, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подчеркнув важность формирования общего энергетического рынка и отметив, что первый этап создания общего рынка газа — формирование методической, организованной базы. “Он должен быть готов к концу года”, — сказал он.

По его словам, отчет о проделанной работе будет представлен главам государств-членов ЕАЭС на ведомственном уровне, после чего будет принято решение о переходе ко второму этапу.

На полях заседания Евразийского межправительственного совета состоялась беседа председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Эдуарда Оганесяна с членом Коллегии Евразийской экономической комиссии по экономическим и финансовым вопросам Тимуром Джаксиликовым. Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

В частности, особое внимание было уделено идее создания единой электронной платформы для фискального мониторинга взаимной торговли в рамках ЕАЭС на основе проекта “Взаимное признание электронных расчетных документов и других сопроводительных документов”, представленного Комитетом государственных доходов Армении. В случае успешного запуска единой электронной платформы взаимного фискального мониторинга в рамках ЕАЭС, документация бизнес-процессов будет перенесена на электронную платформу, а процесс применения нулевой ставки НДС будет упрощен.

Собеседники обсудили также механизмы исчисления косвенных налогов при оказании электронных услуг в рамках ЕАЭС. Для этого планируется внедрить платформу, через которую нерезиденты, оказывающие электронные услуги, смогут иметь возможность регистрироваться в Республике Армения для представления расчетов. Председатель КГД Армении Эдуард Оганесян высоко оценил совместную работу с ЕЭК. Глава комитета выразил готовность активно привлекать экспертов КГД Армении в создаваемые рабочие группы электронных систем, таких, как система прослеживаемости продукции в ЕАЭС, а также в проекты фискального мониторинга.

По итогам встречи, высоко оценив эффективность электронных систем, используемых в Комитете государственных доходов Армении, Тимур Джаксиликов предложил обсудить возможность создания и тестирования новых систем в рамках ЕАЭС на этой электронной площадке. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество между Комитетом государственных доходов Армении и ЕЭК для реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Обобщая на брифинге итоги заседания Евразийского межправительственного совета, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, в частности, особо подчеркнул важность обсуждения возобновления авиасообщения между странами-членами ЕАЭС.

“Тема очень важная. Это не только социальный вопрос, но и вопросы деловой активности. Граждане испытывают очень серьезные проблемы в связи с тем, что нет достаточной мобильности должностных лиц и специалистов, представителей бизнес-сообществ, которые должны решить имеющиеся вопросы в очном формате”, — сказал Мясникович.