Ждем реакции Беларуси

Государство 15 октября, 2020 | Автор : admin

Вице-спикер НС РА, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Национальным Собранием Республики Беларусь Ваге Энфиаджян на днях встретился с временным поверенным в делах РБ в Армении Сергеем Троцюком.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны коснулись сложной геополитической ситуации в регионе. Вице-спикер НС РА представил ситуацию, созданную продолжающейся агрессией Азербайджана.

Собеседники подтвердили, что у проблемы нет военного решения, и единственный способ решить ее — мирные переговоры, исключающие распространение терроризма.

В.Энфиаджян обратил внимание белорусской стороны на муссируемую информацию о поставках белорусского оружия в Азербайджан. Он выразил надежду, что Беларусь сделает целенаправленные заявления по вышеупомянутым явлениям и фактам.