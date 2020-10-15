Строгие меры за нарушение правил военного положения

Государство 15 октября, 2020 | Автор : admin

В конце минувшей недели Национальное Собрание на внеочередной сессии приняло изменения в Кодексе административных правонарушений и смежном законодательном пакете. Поправки в законах касаются штрафов, предусмотренных за нарушение правил военного положения:

* нарушение ограничения права на свободное передвижение либо особого режима въезда на территорию или выезда с нее штрафуется в размере 200-300 тысяч драмов;

* нарушение ограничения отдельных видов финансово-экономической деятельности — от 500 тысяч до 1 миллиона драмов;

* нарушение особого режима продажи, приобретения и оборота продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости — от 500 тысяч до 1 миллиона драмов;

* нарушение запрета пребывания на улицах и иных общественных местах без удостоверяющих личность документов и специального разрешения в случае введения комендантского часа — от 100 до 200 тысяч драмов;

* нарушение действующих правил публикации и распространения сведений средствами массовой информации, несоблюдение журналистом особого порядка аккредитации — от 700 тысяч до 1 миллиона драмов;

* нарушение ограничения свободы выражения мнения со стороны лиц, не занимающихся журналистской деятельностью — от 300 до 700 тысяч драмов;

* неустранение указанных нарушений после требования компетентного органа — 1,5 миллиона драмов.

Строгое наказание предусматривается за нарушение иных ограничений в условиях военного положения — вплоть до лишения свободы.