Владимир Евсеев: Россия старается, и в дальнейшем постарается минимизировать ущерб для Армении

На вопросы газеты «Республика Армения» отвечает Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев

— Господин Евсеев, какие шаги может предпринять Россия в этой сложнейшей ситуации?

— Для России на этот момент крайне желательно остановить пружину конфликта. Для этого есть несколько серьёзных причин. Во-первых, гибнут люди и возникает поток беженцев, разрушается гражданская инфраструктура. Россия как страна, выходящая на Южный Кавказ, заинтересована в том, чтобы там не гибли люди.

Вторая причина состоит в том, что затягивание вооруженного конфликта при постоянном вводе или, если хотите, ввозе, радикальных исламистов в Азербайджанскую Республику из Сирии и других мест может привести к дестабилизации ситуации именно в Азербайджане. У России может появиться проблема на Северном Кавказе, с учётом того, что некоторые народы региона имеют соотечественников за границей, то есть они разделённые народы.

Третья причина: Россия имеет серьезные обязательства перед Арменией, которая единственный союзник России на Кавказе. Россия старается, и в дальнейшем постарается минимизировать ущерб для Армении. С учётом этого, по моему мнению, Россия должна пойти на масштабную военную помощь Армении, осуществляя поставки вооружения.

К сожалению, это может быть осуществлено только через Иран, потому что все остальные коммуникации блокируются. Среди крайне необходимых вооружений, как я полагаю, системы ПВО, в первую очередь войсковое ПВО-ЗРК «Панцирь-СМ», противотанковые современные ракетные комплексы, системы РЭБ, которые позволяют эффективно бороться с БПЛА. А также необходимы поставки дополнительного количества дивизионов ОТРК «Искандер». Помимо масштабной военной помощи, Россия должна оказать и гуманитарную помощь, путём отправки военных госпиталей.

Повторюсь, расширение потока радикальных исламистов может привести к непредсказуемым последствиям. Я думаю, Россия, скорее всего, пойдет на свертывание военно-политического сотрудничества с Турцией. В обратном случае я не понимаю, как можно остановить этот поток моджахедов?

— Если Армения обратиться за военной помощью к России, как Вы думаете, какая будет реакция российского руководства?

— Насколько я понимаю, Армения пока не обратилась к России за помощью. Если Армения обращается к России, как к своему союзнику за военной помощью, то Россия обязана помочь. Россия и Армения союзники. Азербайджан для России союзником не является. У нас есть совместная группировка войск, и в случае войны российский генерал руководит этой группировкой, которая наращивается со стороны РФ.

Здесь не может быть разночтений. Гарантом безопасности Армении является Россия. И это все прописано в соответствующих документах и договоренностях. В противном случае Армения не смогла бы снять системы ПВО из Еревана, и ей бы угрожал бы ещё удар со стороны тыла, из Нахиджевана. Здесь я не вижу никаких проблем.

По иранским данным, Армении уже оказывается такая помощь. Может она недостаточна. Тогда надо расширить. В любом случае, база в Гюмри — это надежный тыл. Уверен, нужны новые поставки вооружений Армении для восстановления баланса сил, потому что армянские войска сейчас воюют не только с Азербайджаном, а воюют ещё с Турцией и Пакистаном, и оба эти государства имеют своих исламистов, на своей территории. И появление новых исламистов на постсоветском пространстве, это дестабилизация не только Кавказа, но и Центральной Азии. Я думаю, что это в России четко понимают

— Изменение руководства Дагестана Вы как-то связываете с военными действиями южнее границ Северного Кавказа?

-Такие предпосылки некоторыми российскими экспертами рассматриваются. Тем более, что новый руководитель Дагестана, генерал-полковник Меликов, наполовину лезгин по национальности, то есть представитель разделённой нации. Никто не может исключить затягивание войны на Южном Кавказе, потому что Азербайджан буквально теряет свой национальный суверенитет, и становится зависимым от Эрдогана. А последний слышать не хочет о перемирии.

Другой вопрос, что это всё не отвечает интересам Азербайджана. И если на территорию Азербайджана будут прибывать боевики, то это серьезная причина дестабилизации. И в этом случае Россия должна думать о защите и своих границ, и о судьбах тех народов, которые частично проживают и в России.

— Россия заинтересована в нахождении своих миротворцев в зоне конфликта?

— Пока ввод миротворцев проблема перспективы. Для начала нужно остановить войну, отвести войска с линии фронта. По поводу миротворцев, не надо уповать на Минскую группу ОБСЕ, потому что ни Франция, ни США не заинтересованы во вводе российских миротворцев. Должны договариваться Россия, Армения и Азербайджан.