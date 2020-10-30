Эрдогану не удастся нахрапом укрепиться на Южном Кавказе

Развязанная азербайджано-турецким тандемом с привлечением боевиков-наемников из рядов международного террористического “интернационала” война в Арцахе по мере своего развития демонстрирует куда худшие тенденции для региона, чем те, о которых предупреждали в первые дни агрессии.

Если в начальный период основная озабоченность связывалась только с тем, что Турция активно вовлечена в конфликт, в котором ее присутствие нежелательно, поскольку она оказывает лишь дестабилизирующее влияние, то по прошествии месяца все отчетливее вырисовываются гораздо более опасные тенденции.

Наблюдая за бушующими милитаристскими амбициями турецкого нео-султана, все больше экспертов задаются вопросом, каковы перспективы распространения конфликта на более широкое пространство, чем даже регион Южного Кавказа.

После того, как третья попытка установить гуманитарное перемирие в очередной раз была провалена азербайджанскими вооруженными силами понимание неизбежности принятия мер по принуждению агрессора к миру становится все более отчетливым, особенно учитывая те преступные методы, которыми азербайджанские вооруженные силы ведут войну.

Прицельное уничтожение гражданской инфраструктуры городов и сел Арцаха, бомбардировки церквей, школ, детских садов, больниц, жилых домов, уже привели к многочисленным жертвам и раненным среди мирного населения и с каждым днем все увеличивают кровавую жатву войны. Так, 28 октября в результате ракетного обстрела из установок “Смерч” наряду с жилыми домами и объектами городской инфраструктуры разрушен степанакертский родильный дом, а в целом, в ходе этой бомбардировки, которая по свидетельству местных жителей была самой интенсивной с начала войны, азербайджанские войска нанесли более 15 ракетных ударов по разным районам Степанакерта и Шуши, где погиб один и ранены двое мирных жителей.

Не менее преступно ведут себя выступающие под флагом Азербайджана военные группировки на фронтах. Задокументированные факты военных преступлений, расстрел армянских военнопленных, издевательства, глумление над телами погибших — все это штрихи к портрету того монстра, в которого выросла азербайджанская армия при усиленной турецкой подпитке.

Сама же Турция, умело жонглируя державными противоречиями, окрепла-оперилась на протяжении последних лет и, ведомая Реджепом Тайипом Эрдоганом, прет напролом к поставленной новым султаном цели нео-османизма, не считаясь на этом пути ни с нормами международного права, ни с мировыми авторитетами. Весьма показателен в этом плане, казалось бы, незначительный пример того, как Анкара отреагировала на решение Канады приостановить лицензию на военные поставки в Турцию. В ответ МИД Турции обрушился на Канаду с критикой за… двойные стандарты и несоответствие “духу сотрудничества”. Похожих примеров можно привести великое множество, не говоря уже о крупных международных скандалах, спровоцированных неуемной воинственностью турецкого лидера.

Без доли стеснения валить с больной головы на здоровую стало при Эрдогане характерной чертой турецкой внешней политики, которая кажется вся соткана из конфликтов и разногласий со всеми и по самому широкому спектру вопросов. Поведение Эрдогана — своего рода феномен в мировых геополитических раскладах. Турция одновременно завязана и в Ливии, и в Сирии, и в Ираке, а в Средиземноморье едва не довела до войны с греками — причем везде она отличается принципиальным игнорированием интересов других участников и готовностью без раздумий прибегнуть к военным методам.

Имея проблемы со всеми соседями на 360 градусов вокруг себя, Турция теперь разожгла пожар войны в Нагорном Карабахе. Причем, что характерно для поведения Анкары, в первые дни войны она пыталась как-то сохранить лицо, придумывала оправдания своему присутствию, отрицала свою прямую роль в военных действиях и претендуя на роль “посредника”. Однако уже спустя несколько недель, когда стало очевидно, что “тихой сапой” просочиться на Южный Кавказ не получается, посредничество в Нагорно-Карабахском урегулировании “не светит”, а в военном плане Азербайджан провалил план блицкрига, Эрдоган сбросил маску и предстал во всем обличии ястреба, открыто допуская прямое военное вмешательство Турции и настаивая на военном решении конфликта в Нагорном Карабахе, идя вразрез всем миротворческим усилиям мирового сообщества.

Многолетнее попустительство мировых держав экспансионистской политике Турции во многом обнадежило Эрдогана, что и на этот раз он сможет нахрапом проникнуть и укрепиться на Южном Кавказе, открыв путь к дальнейшему продвижению своих пантюркистких замыслов. Однако на этот раз привычный расчет Эрдогана сыграть на противоречиях между державами дает осечку и тот кусок, который он пытается откусить, может оказаться ему “не по зубам”.

Просчет Эрдогана в том, что будь то в Сирии, Ливии или где бы то ни было Турция получала свободу маневра лишь по той причине, что всякий раз находилась сила, заинтересованная если не в успехе ее очередной авантюры, так, хотя бы в дестабилизации, которую вносит само присутствие Турции. В Нагорно-Карабахском конфликте игра на противоречиях может не получиться — слишком давно и тщательно прорабатывались спорные моменты в рамка Минской группы ОБСЕ, а долгосрочное военно-стратегическое присутствие Турции в Азербайджане наверняка не будет встречено “welcome” ни Россией, ни США, ни Европой, ни другими международными акторами, которые так или иначе имеют виды, связанные с этим регионом.

В подтверждение сказанного достаточно упомянуть три несостоявшиеся попытки установления перемирия в военных действиях, ведущихся в Арцахе. Поочередно все три государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США на уровне глав внешнеполитических ведомств вели переговоры, согласовывали условия и сроки прекращения огня и все оказывалось впустую. Нанесенные Азербайджаном буквально через несколько минут после наступления согласованного времени перемирия огневые удары во всех трех случаях 10, 18 и 26 октября — были ударами в первую очередь по репутации государств-посредников и лично их президентов Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Прямым оскорблением лидеров трех держав назвал такое поведение Турции и Азербайджана армянский политолог Теван Погосян, отметив, что этим они открыто демонстрируют свое пренебрежение усилиями и международного сообщества, и лидеров трех государств, ходатайствующих о прекращении огня.

Трудно сказать, что сыграло с Реджепом Тайипом Эрдоганом злую шутку, заставив его уверовать в удачу, и как он смог убедить партнера Ильхама Алиева в своей силе и неуязвимости. Однако испортив отношения одновременно со всеми вокруг, снискав у солидных геополитических игроков репутацию взбалмошного и недостойного доверия скандалиста, способного ударить исподтишка и нарушить любые договоренности, Эрдоган по привычке продолжает игнорировать чужие интересы и рассчитывает добиться своего воинственным нахальством. Практика исторического процесса показывает, что такое поведение на мировой арене ни к чему хорошему не приводит то государство, которому не повезло оказаться во власти такого лидера.