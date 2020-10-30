Армения призывает не допустить распространения террористической чумы по региону

Государство 30 октября, 2020 | Автор : admin

“Армянская сторона выступает с позиций немедленного удаления террористических организаций с Южного Кавказа и решительного отвержения направленных на дальнейшую дестабилизацию региона действий Турции.

Решительно осуждаем совместные старания спонсирующих терроризм Турции и Азербайджана по превращению этих стран в очаги международного терроризма и по распространению этой “чумы” по региону, противодействие чему требует тесного сотрудничества всех сил, заинтересованных в региональной безопасности. Армения и Арцах, в отличие от двух наших соседей, не принимают у себя террористов, а борются против них”, — с таким комментарием выступила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян в связи с озвученными министром обороны Турции в адрес Армении и Арцаха обвинениями в том, что их якобы поддерживают иностранные наемники. Спикер внешнеполитического ведомства Армении подчеркнула, что такие утверждения отражают бесчестную сущность военно-политического руководства Турции”, которое, будучи не в состоянии скрывать неопровержимый факт внедрения международных террористов-джихадистов из Сирии и Ливии в южно-кавказский регион, вновь прибегает к тактике дезориентации международного сообщества при помощи очевидно ложных и провокационных обвинений.

Чем отчетливее звучит тема рекрутирования Турцией исламских террористов для использования их в военных действиях против Арцаха, чем больше неопровержимых доказательств этого получает международное сообщество, тем более неприкрытыми и агрессивными становятся попытки официальной Анкары нагнать