ВС Азербайджана продолжают преднамеренные военные преступления

Государство 30 октября, 2020 | Автор : admin

Азербайджанские вооруженные силы 28 октября по разным районам Степанакерта и Шуши нанесли более 15 ударов, преднамеренно обстреливая Центр здоровья матери и ребенка и некоторые объекты жилого и общественного значения. Сообщение об этом распространил офиса Защитника прав человека Арцаха.

В Шуши погиб 1 мирный житель, есть 2 раненых. Жертвы в Степанакерте пока уточняются.

В Степанакерте есть масштабные разрушения, включая и Центр здоровья матери и ребенка.

Защитник прав человека Республики Арцах констатирует, что азербайджанские вооруженные силы продолжают преднамеренные военные преступления против мирного гражданского населения, под ударом оказался даже Центр здоровья матери и ребенка. Эти новые преступления являются следствием попустительства международного сообщества по отношению к предыдущим преступлениям, чем и пользуется азербайджанская сторона. Следовательно, ответственность за эти преступления несет как Азербайджан, так и международное сообщество.