Армянская спортсменка стала чемпионкой России

Нуне Асатрян из станицы Новокорсунской Краснодарского края стала чемпионкой России по боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг.

19-летняя уроженка села Сарнахпюр из Ширакской области Армении на пути к финалу одолела призеров чемпионатов Европы среди взрослых и молодежи, а в решающем бою единогласным решением судей победила бронзового медалиста последней олимпиады, экс-чемпионку мира, Европы и Европейских игр Анастасию Белякову.

Бессменным тренером Асатрян является Рафик Гукасян. Наша соотечественница успела стать двукратной чемпионкой Европы среди девушек и серебряным призером мирового первенства среди спортсменок того же возраста.

По сообщению российской прессы, благодаря нынешней победе наша Нуне представит Россию на олимпийских играх следующего года в Токио.