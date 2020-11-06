Капанцы отказались от финансирования ради фронта

Футбольный клуб “Гандзасар-Капан”, занимающий 8 место в армянской премьер-лиге, заявил о приостановке своего участия в республиканском чемпионате, попросив своего генерального спонсора направить предназначенные для финансирования команды деньги на нужды фронта.

В открытом письме, адресованном директору благотворительного фонда “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” З.Тонапетяну, подготовленном, как отмечается, от имени всего коллектива клуба, говорится: “ЗМЛК уже много лет является генеральным спонсором нашего футбольного клуба. Благодаря финансовой поддержке комбината “Гандзасар-Капану” удавалось демонстрировать достойную игру в чемпионате высшей лиги Армении и стать обладателем кубка страны. Сегодня война и пандемия создали тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране. Поэтому сообщаем Вам, что в связи с создавшейся в нашей стране ситуацией мы решили временно приостановить выступления команды в чемпионате и розыгрыше кубка Армении, и просим Вас на некоторое время прекратить финансирование команды, направляя эти деньги на нужды армии и наших соотечественников, эвакуированных из Арцаха. Спорт, конечно, важен, это смысл нашей жизни, но Родина и человеческие жизни превыше всего”.

“Гандзасар-Капан” уже не явился на игру 11-го тура чемпионата Армении с “Арарат-Арменией”. Федерация футбола Армении заявила, что по этому поводу вынесет решение в соответствии с положениями Дисциплинарного и этического регламента ФФА.