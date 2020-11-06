Самбисты не поедут на чемпионат мира

Армянские самбисты не примут участия в чемпионате мира среди взрослых и молодежи, который пройдет 6-8 ноября в Сербии.

Республиканская федерация заявила, что это обусловлено военным положением в стране и усилившейся эпидемией нового коронавируса в Европе. Кстати, от участия в мировом первенстве отказались команды еще нескольких стран, ранее заявившихся на данное соревнование. Сербские же власти обещали, что чемпионат пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.