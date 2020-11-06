Наши сыграют на Кипре

Свои ближайшие официальные международные матчи национальная и молодежная сборные Армении по футболу проведут на Кипре, сообщила республиканская федерация.

Речь идет о встречах, которые наши команды проведут в качестве хозяев поля. Напомним, что ранее УЕФА в связи с ситуацией в Арцахе решила временно воздержаться от проведения игр под своей эгидой в Армении и Азербайджане. Посему, намеченный на 18 ноября матч группового этапа Лиги наций со сборной Северной Македонии, армянские футболисты проведут в Никосии.

А наша молодежка 13 и 18 ноября в Ларнаке примет соответственно сверстников из Швеции и Исландии. Напомним, что 15 ноября главная команда нашей страны в Тбилиси сыграет с грузинами. После 4 игр Армения с 5 очками занимает третье место во второй группе дивизиона “С”, отставая на очко от лидирующих македонцев и грузин.