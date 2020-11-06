“Адидас” оказался принципиальнее УЕФА

Публичный призыв к геноциду, озвученный медиа-менеджером азербайджанского футбольного клуба “Карабах”, как и ожидалось, вызвал негативный международный резонанс. УЕФА временно отстранил новоявленного фашиста от любой деятельности, связанной с футболом, и возбудил против него дисциплинарное расследование. Куда принципиальнее главного органа европейского футбола оказалась компания “Адидас”, категорически прекратившая сотрудничество с данным клубом.

Итак, после четырехдневной раскачки Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все-таки отреагировал на ксенофобские заявления сотрудника клуба, участвующего во втором по значимости клубном турнире, проводимом под эгидой этой организации. В заявлении УЕФА по этому поводу отмечается, что по итогам дисциплинарного расследования, проведенного инспектором по этике и дисциплинарным вопросам относительно заявлений, сделанных в социальных сетях должностным лицом ФК “Карабах” Нурланом Ибрагимовым, Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) открыл в отношении него дисциплинарное дело по двум статьям дисциплинарного регламента — “Расистское и иное дискриминационное поведение” и “Нарушение основных правил приличного поведения”. УЕФА запретил сотруднику клуба заниматься какой-либо футбольной деятельностью до окончания разбирательства.

При этом УЕФА даже не осудил откровенно человеконенавистническую публикацию официального представителя клуба, который, напомним еще раз, участвует в соревновании под эгидой Союза. Инициирование дисциплинарного разбирательства является всего-лишь действием в рамках регламента, направленным на выявление обстоятельств события, но никак не осуждением конкретного акта. Оно не отражает конкретную позицию УЕФА, как континентальной спортивной структуры, относительно призыва к истреблению людей по национальному признаку. В связи с этим возникает логический вопрос – в УЕФА не додумались до осуждения, специально не сделали этого или их заставили замолчать?

В любом случае, таким поведением Союз европейских футбольных ассоциаций серьезно подмочил свою репутацию и все их резолюции по осуждению расизма отныне могут вызвать только иронию. И еще – по логике чиновников УЕФА выходит, что фашистские заявления и призывы к массовому убийству людей определенной национальности могут трактоваться, как нарушение основных правил приличного поведения. Так может и Гитлер вовсе не преступник, а только мелкий хулиган? А обезглавливание людей на европейских улицах, наверно, подпадает под формулировку “иное дискриминационное поведение?”. Мы правильно вас поняли, господа умники? Тогда позвольте после этого называть вас пособниками фашистов, радикалов и убийц. Просто, возникло сильное желание нарушить ваши основные правила приличного поведения.

Куда более смелую и бескомпромиссную позицию проявила немецкая компания “Адидас”, объявившая о прекращении в одностороннем порядке сотрудничества с данным азербайджанским клубом. В соответствующем письме говорится: “Важно подчеркнуть, что “Адидас” никоим образом не разделяет этих индивидуальных взглядов и поэтому мы приняли решение немедленно прекратить наши отношения с клубом”.

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