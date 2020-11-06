Культура Арцаха занимает особое место в сокровищнице мирового наследия: ее необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям. Особенно актуально это стало в свете жестокой войны, развязанной против Арцаха, когда враг не только целененаправленно пытается уничтожить население второго армянского государства, но и стереть с лица земли его памятники истории и культуры — лучшие доказательства принадлежности и многовекового армянского присутствия на этой земле.

Вараварское и умышленное разрушение объектов культурного наследия во время войны является преступлением. Международное сообщество обязано защищать и сохранить культурное наследие Арцаха, которое способствует миру и взаимопониманию, и хранит память человечества.

Именно в этом контексте следует рассматривать новую инициативу “Сокровища Арцаха” Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в рамках которой будут регулярно публиковаться рассказы об историческом и культурном наследии Арцаха, входящем в мировую сокровищницу культуры. Первый рассказ цикла “Сокровища Арцаха” посвящен развитию рукописного искусства на древней армянской земле.

Арцах, десятая провинция Великой Армении (Мец Айка), был одним из центров армянских скрипторий. Основу заложил Месроп Маштоц, открыв первую школу в Арцахе в Амарасе. С XI по XII века, наряду с взлетом церковного строительства, развивались искусство письма и библиография: были созданы центры письма со своими хранилищами (матенадаранами) и богатой коллекцией манускриптов. Центрами рукописного письма объявлены Гандзасар, Хадаванк, Дадиванк, Гтчаванк, монастыри Мецаранац Сурб Акоба, Ериц Манкац и Апостола Егише, а также Девичья пустынь в селе Аветараноц и Гандзак. В этих центрах были написаны, украшены и сохранены многочисленные рукописи исторического, философского, толковательного, религиозного и ритуального содержания, в записях которых содержатся интересные сведения и исторические свидетельства об истории и духовной жизни Арцаха, а расписанные рукописи с их уникальными иллюстрациями и стилистическими особенностями свидетельствуют об уникальной школе миниатюры и ее высоком развитии.

Как усовершенствование армянского рукописного письма, во второй половине XVIII века возникло и стало развиваться армянское переплетное дело. Уникальными принципами оформления, украшения и декорирования кожаных переплетов выделялась Арцах-Утикская школа. Ее представители — переплетчики Тер Газар, Тер Мхитар и Тер Маштоц, — изготовляли переплеты для рукописей в монастырях Гандзасар, Ериц манканц, Пустыне Чарек, селе Джалет, Гандзаке и др. Исследование переплетов 27 рукописей показало, что переплетчик Тер Газар при монастыре Гандзасар открыл переплетную мастерскую, в которой прошли обучение двое других мастеров. Переплетам этой школы свойственны цветочные клише, орнаменты, а также поля рукописей синего цвета.

Отметим, что скриптории действовали почти во всех крупных монастырях Арцаха. Одним из главных центров являлся Гандзасар — резиденция патриархии Восточной Армении. Скриптории функционировали и в основанном в 989г. монастыре Таркманчац (Переводчиков), монастыре Св.Марии и т.д. Множество манускриптов из различных областей Армении было собрано в церквях Арцаха, но сохранилась только малая часть иллюстрированных рукописей. Самыми известными рукописями Арцаха являются Евангелие, переписанное в Хоранашате в 1224г. по заказу царицы Ванени, Евангелие Вахтангa Тангика, отца правителя Гасан Джалаляна, иллюстрированное Торосом. Последнее Евангелие — самая древняя рукопись XIII века, дошедшая до наших дней из Гандзасарского монастыря. Выполненный знаменитым писцом и миниатюристом Торосом в 1212-1214гг., этот пергаменный кодекс был заказан родителями Гасана Джалал-Долы — князем Вахтангом Тангиком и его женой Хоришах. В Евангелии сохранился колофон Гасана Джалал-Долы, который он составил по смерти жены Мамкан в 1261 г. Евангелие хранится в музейной части научно-культурного центра “Матенадаран-Гандзасар” при хранилище древних рукописей.

В Гандзасаре было найдено и знаменитое Евангелие 1166г., переписанное в крепости Хромкла в Киликии. В Арцахе также хранился ряд других широко известных Евангелий, включая Евангелие 1237г., которое сегодня находится в библиотеке Чикагского университета, а также Евангелие 1224г. с изображениями евангелистов, сделанное для царицы Ванени.

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