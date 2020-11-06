Турция уже хозяйничает в Азербайджане

Регион 06 ноября, 2020 | Автор : admin

Алиев молча подчиняется

Телеграм-канал проекта WarGonzo, со ссылкой на источники в Стамбуле, сообщает, что Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана из-за связей с РФ.

“Согласно полученным данным, министр обороны Азербайджана Гасанов фактически отстранен от управления вооруженными силами. Причиной послужили его тесные контакты с российскими генералами.

Напомним, что в 1980 году Гасанов окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, и по 1985-й год служил в составе Советских войск, дислоцированных на территории Германии, после их вывода продолжил службу в Сибирском военном округе вплоть до 1993 года. Естественно, что контакты с коллегами из РФ у него остались.

После скандала с начальником азербайджанского Генштаба Сандыховым, турецкие спецслужбы потребовали от Алиева отстранить от управления боевыми действиями всех генералов, имеющих российское образование. По информации источников WarGonzo в Стамбуле — Алиев требование выполнил.

Министр обороны Азербайджана Гасанов в настоящий момент — выполняет фактически декоративную функцию и не имеет доступа к реальной обстановке на фронте, а также утратил доступ ко всем механизмам принятия решений”, — говорится на телеграм-канале.