Многофункциональность придаст экономике силу

Снижение основных макроэкономических показателей Армении в текущем году, вызванное негативным воздействием пандемии коронавируса и военной ситуацией в стране, не является катастрофичным для нашей экономики. Местное предпринимательское сообщество настроено довольно оптимистично в этом плане, учитывая то, что за последние годы бизнесу и экономике в целом пришлось преодолевать кризисы, которые по своим масштабам были гораздо более серьезнее нынешней ситуации.

Спады были и раньше

Оценки финансовых и экономических ведомств Армении по поводу уровня спада отечественной экономики по итогам 2020 года, если и отличаются друг от друга, то совсем незначительно.

Практически сразу же после того, как Центробанк РА опубликовал на днях свои прогнозы по поводу спада отечественной экономики по итогам 2020 года примерно на 7%, Минфин выступил с заявлениями о том, что экономический спад у нас в этом году составит около 6,8%, с восстановлением роста в 2021 году до 4,8%. Глава ведомства Атом Джанджугазян весьма детально объяснил, на чем основаны подобные прогнозы, отметив, что с начала 2020 года ожидания с точки зрения экономического роста были весьма положительными. Опирались они на тех высоких показателях, с которыми удалось завершить прошедший год.

Но уже в марте из-за вспышки пандемии коронавируса ситуация резко изменилась. В результате, по словам министра, уже с того момента наша экономика пошла на спад. Причем, наиболее глубокое снижение было зарегистрировано в апреле этого года вследствие существенного спада в сфере услуг. Поэтому и в следующем году, как ожидается, темпы экономического роста Армении будут ниже изначально прогнозируемых показателей.

“Да, спад экономики есть, и он был уже с весны прогнозируем. Однако в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, сражаясь, по сути, на два фронта, это довольно приемлемые показатели. Если вспомнить мировой финансово-экономический кризис 2008-2009гг, то объемы нашего ВВП упали в то время на 14%. И после этого мы не только сумели восстановить местную экономику, но и обеспечить определенный ее рост. Поэтому я считаю, что потери этого года, возникшие по разным причинам, абсолютно не катастрофичны для нашей экономики”, — высказал свою точку зрения председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Арсен Казарян.

Ситуация управляема и контролируема

Свое мнение он мотивировал сразу несколькими факторами. Прежде всего, продолжил он, несмотря на то, что вот уже больше месяца Армения находится в военном положении, объемы как импорта, так и экспорта не демонстрируют у нас каких-либо значительных снижений. По крайней мере, судя по результатам ежедневного мониторинга, во всех складских грузовых комплексах объемы грузов, по словам главы СППА, сократились всего лишь на 1-3%.

Однако самым важным показателем, как считает г-н Казарян, является то, что даже в столь сложных экономических условиях хозсубъектам удается сохранить рабочие места и выплачивать налоги в полном объеме. Кстати, недавно и премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что был приятно удивлен, узнав в ходе рабочей встрече с председателем Комитета государственных доходов Эдуардом Оганесяном о том, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, поведение налогоплательщиков существенно изменилось. Они стали более сознательными, отметил премьер, пояснив, что в результате правительство ожидает перевыполнения пересмотренного плана бюджета в годовом разрезе примерно на 40 млрд драмов, что сейчас так необходимо. “Это важный показатель устойчивости нашего общества. Яркий пример национального объединения. Я горжусь нашими бизнесменами”, — написал премьер.

Конечно, очень важно, что наше бизнес сообщество проявляет подобную сознательность. Но, как полагает глава Союза промышленников и предпринимателей, вопрос не только в том, что предприниматели осознают серьезность ситуации, ощущают свою социальную ответственность и выплачивают налоги, исходя из патриотических побуждений. На самом деле подобное перевыполнение плана бюджета на несколько десятков миллиардов драмов является в том числе и показателем реальной картины армянской экономики. По словам г-на Казаряна, это свидетельствует о том, что предпринимателям удается получать прибыль, что еще раз доказывает — ситуация в целом управляема и контролируема.

Потенциал в силе предпринимательства

Во многом подобный расклад связан с тем, продолжил он, что инструменты содействия бизнесу, которые были внедрены правительством с начала весны этого года во избежание негативного воздействия коронавируса, дали свои положительные результаты как для малого и среднего бизнеса, так и крупного. Именно поэтому финансовые потоки хозсубъектов сократились не настолько сильно, как ранее прогнозировалось. Отечественному бизнесу удается сегодня не только выполнять свои налоговые обязательства, но и выделять довольно серьезные суммы в фонд помощи Арцаху. Более того, наша финансово-банковская система сумела проявить в нынешних условиях высокий уровень устойчивости и в бесперебойном режиме обслуживать экономику.

Как будут развиваться события дальше, и удастся ли выйти на рост экономики в следующем году, зависит, по мнению председателя СППА, от того, сумеем ли мы сейчас правильно проанализировать нынешние проблемы и предпринять необходимые для их преодоления шаги. Прежде всего необходимо начать вести работу с новыми рынками для перепрофилирования нашей экономики.

“Нам предстоит очень многое сделать для того, чтобы экономика сумела и дальше противостоять нынешним вызовам и переориентироваться. Необходимо ставить акцент на развитии военно-промышленного комплекса. Наряду с этим реализовать стратегию по импортозамещению, не только в контексте товаров, импортируемых их Турции, но также из других стран, что позволит повысить уровень нашего самообеспечения, начиная от текстиля и трикотажа, заканчивая машиностроением и роботехникой. Настало время, чтобы понять — наша крепость будет сильна, если мы сможем иметь многофункциональную экономику. А потенциал для этого есть, поскольку на протяжении последних 20-25 лет в Армении удалось сформировать сильное предпринимательское сообщество”, — детально изложил суть дела г-н Казарян.

Госпрограммы содействия бизнесу будут продолжены

Правительство в свою очередь уже расставило основные ориентиры при реализации своей экономической политики на будущий год. Главный акцент сделан на повышении конкурентоспособности и производительности местной экономики. Как отметил на днях министр экономики Тигран Хачатрян в ходе парламентских слушаний по проекту госбюджета на 2021 год, в зоне внимания будут такие приоритетные направления, как развитие предпринимательства, улучшение бизнес-среды и инвестиций, рост конкурентоспособности туризма, сельского хозяйства, промышленности, а также общественные инвестиции и качество инфраструктур. На эти программы в 2021 году из бюджета будет направлено порядка 18,4 млрд драмов, из которых 7,1 млрд драмов — привлекаемые кредиты, 11,3 млрд драмов — собственные средства. Предусмотренная сумма, по словам главы Минэкономики, аналогична показателю 2020 года. Однако в течение этого года правительство осуществило антикризисные мероприятия, выделив около 8,5 млрд драмов частному сектору на нейтрализацию экономических последствий коронавируса. Все эти программы содействия будут продолжены и далее. Что касается роста производительности, то достигнуть его планируется за развития технологических производств.

“Отдельное внимание мы уделим работам по привлечению иностранных инвестиций. В этом контексте намерены активно задействовать Фонд государственных интересов Армении (ANIF), которому бюджетом планируется выделить порядка 867 млн. драмов в 2021 году для проведения работы с крупными инвестиционными иностранными компаниями по реализации инвестпрограмм в Армении”, — пояснил г-н Хачатрян, добавив, что Минэкономики сделает все возможное для того, чтобы за счет целевого содействия оказать поддержку в решение проблем бизнеса, которые являются последствием сложившейся кризисной ситуации.