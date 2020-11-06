Суд над террористами

В правительстве РА обсуждаются все возможные процессы

Уже достоверно известно, что азербайджанско-турецкий тандем, развернувший 27 сентября широкомасштабную войну в Арцахе, перебросил в зону боевых действий арабских наемников, игиловских головорезов с Ближнего Востока.

О наличии арабских боевиков говорит не только армянская сторона. Об этом на днях высказался и министр ИД России Сергей Лавров, призывая иностранных игроков использовать свои ресурсы для предотвращения перемещения более 2 000 наемников с Ближнего Востока в зону нагорно-карабахского конфликта.

“Мы, конечно, обеспокоены интернационализацией нагорно-карабахского конфликта и вмешательством боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали иностранных субъектов использовать свои возможности для предотвращения переброски наемников, количество которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Эта тема особенно была затронута и президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также во время регулярных контактов с руководителями Азербайджана и Армении. Мы настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам”, — сказал Лавров в интервью газете “Коммерсантъ”.

Известно также, что наемники, с благословения Турции попавшие на передовую в Арцахе, массово гибнут от руки армянских воинов, защищающих землю своих предков, свои дома, родных, либо попадают в плен и подробно рассказывают, почему оказались так далеко от родного дома.

Один из таких наемников-головорезов, Юсуф Алабет аль-Хаджи, доставленный в Азербайджан из Сирии через Турцию для борьбы с Арцахом и захваченный Армией обороны Арцаха, сообщил подробности о его переброске в Азербайджан и получении инструкций от турецких военнослужащих убивать армян. В ходе допроса наемник упомянул, что ему обещали платить 2 тысячи долларов в месяц за боевые действия против армян.

Также известно, что за отрубленную голову армянина полагается премия — 100 долларов…

Вот что рассказал на допросе наемник: “Пятнадцать дней назад, вечером, к нам в дом пришел мой давний знакомый из соседней деревни Сахан, Ибрагим, которого мы называем Абу Ахмад. Он предложил мне поехать за деньги в Азербайджан, я спросил его, с какой целью, Абу Ахмад сказал, что проводятся военные учения, которые будут длиться три месяца. За участие в учениях мне должны были платить 2000 долларов в месяц. Члены моей семьи были против моего отъезда, братья вообще не знали. Абу Ахмад сказал, что есть и другие молодые люди из соседних сел Сарариф и Сахам, некоторые из которых находятся в Азербайджане уже месяц”.

Само собой разумеется, сирийскому наемнику было приказано ничего не брать с собой, включая удостоверение личности.

Той же ночью его доставили к контрольно-пропускному пункту Баб-Ал-Салам, который находится на территории Сирийской Арабской Республики под контролем Абу Хамши. Там собралось около 500 человек — все сирийские арабы. Им было объявлено: никого из них не принуждают, кто хочет, может вернуться, а если кто-то решит поехать с ними в Азербайджан и оттуда захочет вернуться, то он прострелит тому человеку ноги и не пустит обратно. Отбор производился по возрастному критерию — отбирались люди в возрасте от 20 до 40 лет.

По словам пленника, было отобрано 500 человек. Они пересекли границу Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, затем из ближайшего аэропорта гражданским бортом были переправлены в Азербайджан, где их встретили военнослужащие азербайджанских и турецких вооруженных сил, доставили в центральную военную часть, где также находились турецкие и азербайджанские солдаты.

“Мы получили форму и оружие. А турецких военных отличали по флагам на их форме”, — рассказал наемник.

В Азербайджан, заметим, наемники прибыли 18 октября — уже после того, как в Москве 10 октября была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии. Азербайджан, согласившись на него, тут же нарушил: ждал пополнения в полку своих головорезов. Этот факт лишний раз свидетельствует о том, что единственная надежда азеров — арабские наемники, которые за гроши соглашаются стать убийцами и которых штабелями кладут воины-арцахцы в родных горах.

Наемникам было приказано зарезать и убить всех армян, для чего вручили длинные ножи, вдобавок — “таблетки от страха”.

Война для данного наемника кончилась тем, что он был ранен и сдался армянской стороне, где его вылечили, накормили, напоили.

Наемник признается, что армяне обеспечили его безопасность, не причинили вреда, помогли.

В конце допроса наемник поблагодарил армян за исцеление и призвал своих соотечественников не обманываться, не идти воевать против армян.

Ныне Юсеф Алабет аль-Хаджи и подобные ему подозреваются в совершении серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, установленных статьей 389 Уголовного кодекса РА, пунктом 1 части 1 и пунктами 1, 2 части 3 статьи 390, частью 3 статьи 395, а именно в совершении преступлений, предусмотренных для участия наемника в вооруженных столкновениях или военных действиях.

Правительство Армении подробно обсуждает все возможные юридические процессы, связанные с участием наемных террористов со стороны Турции в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Об этом в беседе с журналистами заявил на днях министр юстиции Рустам Бадасян.

“Присутствие наемных террористов в зоне конфликта может вызвать различные международные последствия. Есть соглашения, которые предусматривают определенные процедуры. Обладая такой группой обязанностей по борьбе с финансированием терроризма, эти страны сами вооружали и финансировали террористов. Все возможные судебные процессы подробно обсуждаются в правительстве”, — сказал он.

Кстати, уже факт — и об этом свидетельствуют очевидцы, — что азербайджанские вояки отправляют наемников вперед, прикрываясь как щитом и отслеживая их действия, а при попытке отступления беспощадно расстреливают, как отработанный материал оставляя трупы на поле боя.

Напомним, что дело арабских наемников находится в ведении Следственного комитета РА, и в политическом и правовом аспекте имеет беспрецедентное значение: впервые в Армении будут судить иностранных наемников-террористов.